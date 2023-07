Telenovelă între un actor străin și o stripteuză româncă. Bărbatul, îndrăgotit nebunește de femeie, a fost amenințat de un grup mafiot din Japonia

Un actor celebru, străin, s-a îndrăgostit nebunește de o româncă din Japonia. De aici și până la începerea unei telenovele între artist și stripteuză a fost doar un singur pas.

Alfredo Benavides, un celebru actor de comedie peruan a rămas cu inima frântă în timpul unei călătorii în Japonia, unde a dezvăluit că s-a îndrăgostit de o româncă dintr-un club de noapte.

Povestea lui de dragoste a avut un final neașteptat și periculos, deoarece el a fost amenințat de către Yakuza, una dintre cele mai temute și periculoase organizații criminale din lume.

Într-o apariție în emisiunea "Cafe con la Chevez" de la Trome, Alfredo Benavides a împărtășit detaliile întâlnirii sale neobișnuite cu o tânără româncă numită Dasha.

"Când am plecat în Japonia m-am îndrăgostit de o româncă pe nume Dasha, dar am fost amenințat de Yakuza. Am întâlnit-o într-un club de noapte, pentru mine era un film cu gangsteri, era un karaoke. Românca s-a apropiat de mine cu ochii ei albaștri și m-am topit", a spus el.

În timp ce aștepta cu nerăbdare să o revadă, a fost abordat de membrii Yakuza, care l-au avertizat să nu mai vină în club. Amenințarea lor s-a îndreptat către Dasha și nu către el, explicând că ea ar fi suferit consecințele. Îngrijorat pentru siguranța femeii, Alfredo Benavides a decis să plece și a ajuns să plângă într-un hotel, gândindu-se la soarta misterioasei românce, potrivit stiridiaspora.ro.