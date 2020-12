Bogdan Stanoevici, internat în stare gravă cu coronavirus. Actorul este intubat la ATI

"Bogdan Stanoevici a fost intubat de ieri, starea sa este una destul de gravă, dar medicii fac tot posibilul să-l scoată din această situație. A stat în lockdown, însă starea lui s-a agravat. Este vorba de patru săptămâni. Atunci a intrat în autoizolare. Se știe că Bogdan Stanoevici a deschis lista Partidului Ecologist Român la București. În perioada aceea nu s-a simțit prea bine, apoi s-a a început să se simtă ceva mai bine, după care, iată, a revenit în forță acest virus", a spus jurnalistul Adina Anghelescu, în exclusivitate, la Antena 3.

La începutul lunii noiembrie, Bogdan Stanoevici declara că nu poartă mască de protecție împotriva infecției cu noul coronavirus pentru că este ”sănătos”. Actorul a mai spus că a făcut lunar teste anti-COVID, iar toate au ieșit negative.

”Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă.

Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”, spunea Bogdan Stanoevici, potrivit Agerpres.