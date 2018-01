Adrian Năstase: Tristă recompensă pentru un mare patriot!

Adrian Năstase amintește, într-o postare pe blogul său, cazul juristului, istoricului și ziaristului Romulus Seișanu, autorul primului Atlas istoric, geopolitic şi etnografic al României și unul dintre susținătorii Marii Uniri.

"In anul Centenarului, este – cred – obligatia noastră morală să ni-i amintim pe cei care au lulptat pentru infăptuirea Marii Uniri dar si pe cei care au apărat-o in deceniile urmatoare. O contributie deosebită in bătălia interbelică impotriva revizionismului si pentru afirmarea continuitătii românilor pe teritoriul vechii Dacii a avut Romulus Seisanu.

Un cunoscut jurist, istoric, ziarist dar si o personalitate importanta in elita intelectuala a vremii. Destinul lui a fost insă tragic.

Continuarea, pe adriannastase.ro.