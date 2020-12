Adrian Streinu-Cercel, prima reacție după ce a fost vaccinat împotriva coronavirusului

„E extraordinar vaccinul! Nu a durut absolut deloc. Fetele au mână foarte ușoară, pentru că sunt de la noi din Institut și echipa de aici este o echipă superbă din punct de vedere medical și al dotărilor”, a spus Adrian Streinu-Cercel, duminică dimineață, după ce a fost vaccinat.

„Eu vreau să le mulțumesc tuturor, pentru că au făcut o treabă nemaipomenită în această pandemie”, a adăugat acesta.

„Lumea a înțeles că acest virus e o nenorocire și că poate să te omoare. Singura modalitate de scăpare imediată este vaccinarea. Vaccinul este superb, din punct de vedere al modului în care a fost conceput”, a mai spus Streinu-Cercel.

Vă reamintim că Mihaela Anghel, o asistentă medicală generalistă, a fost prima persoană vaccinată în țara noastră. Aceasta este membră a echipei medicale care, în data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din România cu virusul SARS-CoV-2.

Mihaela Anghel spune că se simte privilegiată că a fost aleasă să fie prima persoană vaccinată în România.

”A fost cea mai mare emoție. Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată în această țară”, a fost prima declarația a asistentei după vaccin.

Întrebată cum a reacționat când a aflat că va fi prima persoană vaccinată în România, tânăra a spus că nu s-a gândit prea mult și a spus DA vaccinului.

”Nu am știut cum să reacționez. Nu m-am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur și simplu am spus DA și am ajuns aici. Nu m-a durut absolut deloc, a fost cel mai nedureros vaccin vaccin pe care l-am făcut până acum”.

Să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze

Asistenta le-a transmis și un mesaj românilor care nu vor să se vaccineze.

”Le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze, să putem să scăpăm de greutatea asta care ne apasă pe toți și să nu mai aștepte să se infecteze ei sau cei dragi pentru a se convinge că există boala”.