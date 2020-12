Mihaela Anghel, prima persoană vaccinată împotriva COVID-19 în România

Mihaela Anghel este membră a echipei medicale care în data de 27 februarie a acestui an a preluat primul pacient din România cu virusul SARS-CoV-2.

Mihaela Anghel spune că se simte privilegiată că a fost aleasă să fie prima persoană vaccinată din România.

”A fost cea mai mare emoție. Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată în această țară”, a fost prima declarație a asistentei, la scurt timp după vaccin.

Întrebată cum a reacționat când a aflat că va fi prima persoană vaccinată în România, tânăra a spus că nu s-a gândit prea mult și a spus DA vaccinului.

”Nu am știut cum să reacționez. Nu m-am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur și simplu am spus DA și am ajuns aici. Nu m-a durut absolut deloc, a fost cel mai nedureros vaccin vaccin pe care l-am făcut până acum”.

Asistenta vaccinată, mesaj pentru românii care nu vor să se vaccineze: ”Să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze”

Asistenta le-a transmis un mesaj românilor care nu vor să se vaccineze.

”Le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze, să putem să scăpăm de greutatea asta care ne apasă pe toți și să nu mai aștepte să se infecteze ei sau cei dragi pentru a se convinge că există boala”.

Între timp a fost vaccinat și al doilea cadru medical de la Matei Balș.

”În momentul de față știu că putem să vedem luminița de la capătul tunelului. Pozitivismul care mă caracterizează mă face să fiu convins că nu vor fi reacție adverse”, a declarat cadrul medical înaintea vaccinului.

Doar 3.000 de doze au ajuns în centrele de vaccinare

Cele 4.000 de doze nedistribuite de vaccin anti-COVID vor fi păstrate pentru personalul medical aflat în concediu de odihnă sau medical. Alți medici nu se pot vaccina pentru că a trecut prea puțin timp de la momentul în care au fost infectați cu SARS CoV-2, după cum a anunțat Grupul de Comunicare Strategică.

Deși țara noastră a primit 10.000 de doze ale serului, doar 3.000 vor ajunge deocamdată în cele 10 spitale unde vor fi administrate.

”Cele peste 3.000 de doze care vor ajunge în spitale sunt doar pentru prima administrare și constituie un necesar estimativ întocmit de fiecare unitate spitalicească și poate suferi modificări. O parte din personalul din spitale este în concediu, alții sunt la scurt timp post infecție cu SARS CoV-2, alții au trecut recent prin această infecție și au decis să mai aștepte până ce se vor vaccina. Mai mult decât atât, subliniem că aceste doze trebuie să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de ele”, se arată în comunicatul emis de Grupul de Comunicare Stratigică.

Vaccinul se stochează pe o perioadă de 6 luni, la o temperatură de minus 60, minus 90 de grade. Iar durata transportului până la centrul de vaccinare nu trebuie să fie mai mare de 12 ore.

Președintele Klaus Iohannis va fi imunizat în luna februarie

Dacă în alte țări oficialii au fost printre primii vaccinați, la noi, președintele va fi imunizat abia în luna februarie, atunci când este estimat debutul celei de-a doua etape de imunizare.

Vaccinarea populației generale va avea loc în a treia etapă, începând cu luna aprilie.

