Dr. Valeriu Gheorghiţă: "Dozele de vaccin refuzate de medici vor fi redistribuite în următoarea etapă" Când se vaccinează preşedintele Iohannis

"Fiecare etapă din campania de vaccinare are obiectivele sale. Prima etapă are menirea de a proteja sănătatea personalului medical şi social, pentru a avea o forţă de lucru care să asigure asistenţa medicală în momentul de faţă.

În etapa a doua, care vizează populaţia vulnerabilă, dacă vom avea un nivel de acoperire vaccinală foarte mare, nu vom mai înregistra cazuri forme severe, nu vom mai avea presiune pe sistemul medical şi nu vom mai înregistra decese, sau impactul acestora va fi mult diminuat.

În ceea ce priveşte nivelul de acoperire vaccinală şi intenţia de vaccinare a populaţiei generale, cred că doar prin prezentarea clară, transparentă şi onestă a beneficiilor şi riscurilor oamenii vor putea decide în cunoştinţă de cauză ce doresc să facă (...)

Dr. Valeriu Gheorghiţă: Efectele adverse generale constau în febră, dureri de cap, dureri musculare şi articulare

Reacţiile adverse cele mai frecvente sunt de intensitate uşoară-medie: durere, disconfort, roşeaţă, tumefacţie la locul injecţiei. Se pot înregistra reacţii adverse generale: febră, dureri de cap, dureri musculare şi articulare. Au fost înregistrate câteva cazuri de reacţii adverse majore la persoane cu istoric alergic de şoc anafilactic (...)

Estimăm că etapa 1 de vaccinare se va termina la sfârşitul lunii ianuarie - începutul lunii februarie. Eventualele doze de vaccin refuzate de personalul medical vor redistribuite în etapa a doua de vaccinare, destinată persoanelor vulnerabile (...)

Vaccinarea oficialilor, a preşedintelui României, va avea loc la momentul potrivit, în etapa corespunzătoare care prevede vaccinarea demnitarilor", a spus Valeriu Gheorghiţă, după recepţionarea primelor 10 mii de doze de vaccin Pfizer - BioNTech la Institutul Cantacuzino din Capitală.

La momentul recepţiei vaccinului au asistat premierul Florin Cîţu, secretarul de stat Raed Arafat, ministrul sănătăţii Vlad Voiculescu şi ministrul apărării Nicolae Ciucă.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino a fost desemnat Centru național de stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19.

Vaccinarea începe în data de 27 decembrie în toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate în prima linie în lupta împotriva COVID-19.

Campania de vaccinare, inaugurată la "Matei Balş"

Campania demarează efectiv la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș. În aceeași zi, acțiuni similare vor fi organizate și în celelalte nouă spitale de boli infecțioase aflate în prima linie în lupta împotriva COVID-19

În primă instanță, va fi vaccinat personalul medical, urmând ca anul viitor să fie vaccinate persoanele din grupele de risc, iar apoi, populația generală. Vaccinarea, care va fi voluntară și gratuită, se va face pe bază de programare.