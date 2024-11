Adriana Bahmuțeanu: "Avocatul și menajera mi-au țipat să plec. În casa copiilor mei sunt arme, Doamne ferește de un gest disperat!"

Adriana Bahmuţeanu a dezvăluit că în casa în care se află copiii lui Silviu Prigoană există un seif cu arme. FOTO: Antena 3 CNN

Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a lui Silviu Prigoană, a detaliat la Antena 3 CNN momentele tensionate petrecute ieri, când s-a dus la reședința omului de afaceri pentru a lua legătura cu copiii săi.

Prigoană, care a decedat marți, la Bran, și Bahmuțeanu au împreună doi copii. Omul de afaceri mai are alți doi băieți dintr-o căsătorie anterioară.

Adriana Bahmuțeanu susține că nu i s-a permis în accesul în casă și că un avocat și o menajeră au avertizat-o să plece de acolo, pentru că altfel va fi dată pe mâna poliției.

În premieră, fosta soție a omului de afaceri a dezvăluit că în casa în care se află copiii săi se află arme.

"Ieri ar fi trebuit să merg la casa unde locuiesc copiii mei și să iau legătura cu aceștia. Vă dați seama că în situații de acest gen, doi copiii care au rămas orfani, din păcate, au nevoie cel mai mult de susținere a mamei. Vorbisem cu copiii, urma să merg să îi iau, să ne ducem undeva să discutăm.

Inițial au fost de acord, după care, când am ajuns în fața casei, am fost sunată de către un avocat care mi-a vorbit foarte urât, m-a jignit și mi-a spus că n-am ce să caut acolo, că dacă pun piciorul pe proprietate este infracțiune și că mă va băga la pușcărie. Mi-a spus că n-am de ce să vorbesc cu copiii, pentru că ei nu doresc să mai vorbească cu mine (...) Din acest motiv am sesizat autoritățile, pentru că nu știam cu cine sunt (copiii) în casă. Sunt doi copii minori și ceva s-a întâmplat, pentru că inițial doreau să ne vedem și erau și ei la fel de speriați ca și mine, după care au refuzat orice fel de contact.

Copilul cel mic mi-a spus că este în casă cu menajeră și că stă pe calculator. Fiul cel mare nu mi-a răspuns la telefon. N-am reușit să iau contact cu el. Am înțeles că aseară era și el în casă. I-am dat și astăzi un mesaj, l-am rugat să păstrăm decența acestui moment foarte, foarte trist, și să nu creăm un scandal inutil și am transmis că îmi doresc să stau alături de copiii mei, care au nevoie de mama lor în aceste momente și să îmi permită accesul în casă (...) N-am primit niciun răspuns. Dacă fiul cel mare nu mă lasă să intru în proprietate, nu am cum, fără acordul băieților cei mari, să intru în acea proprietate. Este infracțiune (...)

Adriana Bahmuțeanu: Am de gând să mă mai duc acolo, să vorbesc cu copiii mei

Am de gând să mai merg acolo, evident. Vreau să vorbesc cu copiii mei, să-i țin în brațe. Cred că ar fi fost important și aseară ca fiii cei mari să mă fi primit în casă și să fi stat toți împreună, ca să ne jelim mortul, cum se spune pe românește, dar din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. Sunt foarte, foarte uimită de această atitudine la care nu mă așteptam. În momentele astea, nu stai să te gândești la cine are dreptul sau cine nu are dreptul să intre, la lucruri din astea care până la urmă sunt, cum să vă spun, total neimportante (...)

Chiar așa, o familie disfuncțională cum am fost, dar am stat împreună în aceeași casă, la aceeași masă. Era firesc să fi stat și aseară împreună, eu, cu cei patru băieți ai lui Silviu Prigoană. Așa ar fi fost firesc și creștinește, omenește vorbind. Era un moment în care ar fi trebuit să ne adunăm cu toții, nu să mă sune un avocat care să mă amenințe, să-mi vorbească pe un ton foarte urât, să mă jignească, să-mi spună să plec imediat din fața casei, că o să cheme poliția.

Adriana Bahmuțeanu: Pe Silviu Prigoană l-au ajuns necazurile, a murit de inimă rea

Din păcate, (pe Silviu Prigoană) l-au ajuns de cazurile. Să știți că Silviu Prigoană a murit de inimă rea, de supărare, pentru că el avea probleme financiare, afacerile le pierduse, nu mai avea bani. Din motivul ăsta a suferit foarte mult și iată că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Asta este viața. Nimeni nu este împăratul tuturor, nimeni nu împărățește lumea asta, dar aș fi mi-aș fi dorit din suflet că, măcar acum, să pot fi alături de copiii mei și să le asigur acest suport emoțional, care este vital în momentele astea.

Copilul meu stă de două zile pe calculator, iar eu nu reușesc să iau legătura cu el, să-l țin de mână, să-l țin în brațe. A rămas orfan copilul meu cel mic, copilul meu cel mare la fel. El era într-o stare foarte, foarte agitată. Nu a dorit să iasă măcar la poartă să vorbim.

Adriana Bahmuțeanu: În casă e un seif cu arme. Doamne ferește de vreun gest disperat

Știm foarte bine care sunt problemele și crizele adolescenței. Doamne ferește de vreun gest din acesta, disperat. Se poate întâmpla orice.

Sunt arme în acea casă. Există un serif cu arme. Eu nu știu cine are cheile de la acel seif, nu cunosc aceste detalii. Gândiți-vă că eu am divorțat acum 11 ani de Silviu Prigoană. Noi n-am avut niciun fel de bunuri de împărțit, n-am avut partaj, nu m-a interesat să obțin averi. M-a interesat doar binele copiilor noștri. Atât. Din păcate, n-am putut să le oferim nici acest bine și această copilărie fericită pe care mi-aș fi dorit din suflet să le-o pot oferi.

Gândiți-vă că am doi copii care, de 10 - 11 ani, trec printr-un divorț conflictual al părinților, iar acum sunt sunt într-o casă cu niște persoane, nu știu cu cine. Pentru că înțeleg că Honorius Prigoană (fiul lui Prigoană dintr-o altă căsătorie, n.r.) este la IML să ridice trupul neînsuflețit. Iar copiii mei sunt în casă cu niște persoane care nu sunt reprezentanți legali, nu sunt, poate, din familie. Habar nu am.

Adriana Bahmuțeanu: Menajera mi-a țipat în telefon că n-am ce să caut în casă

Menajeria îmi țipa ieri în telefon că n-am ce să caut în casă. Deci vă dați seama, o menajeră îmi țipa în telefonul copilului, pe care îl sunasem, că n-am ce să caut la ei în casă și să plec de la poartă. În momentele astea, copiii au nevoie de suportul mamei, iar eu nu sunt lăsată să intru pe proprietate și în mod sigur ei sunt influențați de o persoană care le spune să nu meargă cu mine, să nu mă vadă, că sunt amenințătoare, că cine știe ce le fac.

Bănuiesc că e vorba de acel avocat, care m-a și amenințat, sau de menajeră, nu știu, sau de frații mai mari. Habar nu am. Nici nu știu ce ascunde această atitudine, dar bănuiesc că probabil acolo sunt alte interese.

Adriana Bahmuțeanu se duce la înmormântarea lui Silviu Prigoană

Voi merge la înmormântare. I-am dat mesaj lui Honorius și l-am rugat să mă informez când va fi înmormântarea, pentru că așa este firesc, să merg la înmormântare și să fiu alături de copiii mei.

Sunt părinte unic, iar copiii mei sunt orfani.

Asta este ceea ce mă doare pe mine, nu altceva. în rest, sunt nimicuri", a spus Adriana Bahmuțeanu la Antena 3 CNN.