Adriana Bahmuțeanu la proteste anti-restricții: ”Masca mă apără de virus cum mă apără și chiloții la viol” - VIDEO

Sutele de oameni care au protestat fără măşti şi fără distanţare în faţa Guvernului s-au îndreptat apoi spre Cotroceni. Oamenii spun că sunt sătui de restricţii şi cer ca portul măştilor de protecţie să nu mai fie obligatoriu. Manifestaţiile au avut loc chiar în ziua cu număr record de cazuri la terapie intensivă - 1.324 de bolnavi.

Printre cei prezenți au fost Diana Șoșoacă, Adriana Bahmuțeanu sau Luis Lazarus.

”Am venit pentru că am obosit să trăiesc un an în frică. Am obosit să văd cum autoritățile ignoră de fapt cerințele poporului român. Am obosit să port o mască care nu-mi servește la nimic. Mă apără de virus cum mă apără și chiloții la viol. Deci nu se poate așa ceva. Am obosit să aud de tot felul de măsuri care nu-și dovedesc eficiența. Aș vrea ca Guvernul să fie aproape de popor, aproape de oameni, dar de un an de zile ne înfricoșează. Asta a știut să facă, atât, din păcate” a spus Adriana Bahmuțeanu din stradă.

Aflată în mijlocul protestatarilor din fața Guvernului, senatoarea Diana Șoșoacă şi-a arătat din nou revolta faţă de restricţiile de pandemie, dar a şi dansat pe ritmurile unei melodii Pink Floyd.

Șoșoacă, revoltă față de restricții: ”Nu există pandemie, nu mă las până acești oameni nu sunt demiși!”

"Pentru aflarea adevărului, încetarea minciunii, aflarea crimelor din spitale, pentru încetarea crimelor din școli... Este o tentativă de omor masca aceea în timpul orelor de sport. Cum își permit să facă așa ceva?

Domnu' președinte să facă bine să vină aici, așa cum a venit în 2018, când s-a dat jos din jilț și a venit să vorbească la Universitate, alături de popor... Să vină domnul Iohannis să vorbească cu poporul român și cu singurul senator care e alături de oameni. Doamna doctor Groșan este un medic adevărat. Face exact ceea ce trebuie să facă un medic (...)

Rapotările sunt mincinoase! N-au legătură cu adevărul! Restricțiile nu au bază legală! Încălcați restricțiile, pentru că vă spune asta un avocat și un senator!

Diana Șoșoacă: Vom înființa Poliția Cetățenilor!

Vom înființa și noi poliția cetățenilor români! Nu vă puneți cu mine! Știu prea multe despre voi! Am prea multe dovezi împotriva voastră ca să nu vă clătinați și să nu dispăreți la un moment dat din toate structurile politice! Ați făcut tot ce ați putut ca să nu ajung acolo. Iată că am ajuns datorită poporului!", a declarat Diana Șoșoacă.

”Da, am venit de la Bacau. Am venit pentru că suntem impotriva vaccinului, a mastii, in primul rand. Pentru că suntem liberari. Jos acest Guvern tradator care de 31 de ani a vandut pur si simplu. Acum incearca sa ne omoare prin sistemul medical. Îi leaga pe oameni. Pur si simplu este un malpraxis legal facut de ei. Malpraxis legal! asta este de strigat la cer. Nu se mai poate! Poporul trebuie sa se ridice. Avem niste tradatori” a spus un alt protestatar, la București.

La Timişoara, un protestatar a fost amendat de jandarmi pentru că nu avea mască. Apoi, câteva ore mai târziu, a fost din nou găsit fără mască, iar jandarmii l-au urcat în dubă şi l-au dus la secţie. În alte mari oraşe, s-au dat avertismente din cauza nerespectării restricţiilor. Iată câteva imagini de la manifestaţiile din ţară.

