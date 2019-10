Afla 5 lucruri pe care NU le stiai despre protejarea excesiva a copilului!

Problemele par sa se tina lant in familiile romanilor deoarece educarea prichindeilor in ziua de astazi a devenit tot mai dificila. Cresterea unui copil ar trebui sa fie un lucru firesc, dar multi adulti nu reusesc sa inteleaga acest lucru si iau tot felul de decizii care fac mai mult rau decat bine, intr-o incercare de protejare excesiva.

Una dintre probleme se refera la faptul ca multi parinti incearca sa ofere libertate de exprimare totala, fara sa isi dea seama ca acest lucru dauneaza grav dezvoltarii emotionale a copiilor. Un lucru pozitiv poate fi considerat faptul ca romanii au realizat, in sfarsit, ca trebuie sa petreaca timp liber de calitate alaturi de micuti si ca nu uita sa iasa macar cateva minute pe zi in parc. Totusi, dupa infofolirea de rigoare si inarmarea cu ghete pentru copii imblanite, potrivite sezonului rece, atitudinea prichindeilor lasa de dorit pentru ca nu toti cunosc regulile de conduita in parc.

Iata de ce sa nu-ti protejezi copilul intr-un mod excesiv:

In momentul in care micutul simte ca faci acest lucru, va capata si el aceeasi grija obsesiva fata de cei din jur, mai tarziu devenind un parinte extrem de protector, care va inhiba dezvoltarea psihica a propriului copil. El va imita practic modelul tau.

Copilul are neaparata nevoie de independenta. Daca nu i-o vei acorda deloc, incercand sa-l protejezi permanent, atunci el va avea probleme legate de cunoasterea mediului in care traieste, va deveni stresat si dezorganizat comportamental, neincrezator in fortele sale. Nu va avea initiative in activitatea de zi cu zi acasa, la scoala sau in relatia cu ceilalti copii.

Multe mamici incearca sa-si imbrace odraslele dupa propriul gust sau dupa temperaturile de afara si nu tin cont de dorintele celor mici. Protejarea aceasta excesiva duce la incapacitatea copilului de a invata cum sa se imbrace in functie de sezon si pe masura ce va creste va avea diferite probleme legate de acest aspect. Practic, se blocheaza procesul de invatare, iar copilul va fi incapabil sa inteleaga criteriile de alegere a hainelor.

De foarte multe ori s-a observat ca un copil pus in aceasta situatie devine nesigur pe el, neincrezator in fortele proprii, mai ales cand a invatat de mic ca parintii vor decide pentru el. Absenta independentei adecvate varstei va face rau pe termen lung, impiedicand autocunoasterea si dezvoltarea pe mai multe planuri.

Deseori, se intampla din dorinta ca micutul sa nu planga, sa nu fie stresat, sa primeasca tot ce e mai bun si tot asa, ca parintii sa uite ca trebuie sa-l disciplineze. Absenta unor consecinte pentru comportamentele indezirabile este o greseala des intalnita in ziua de astazi. Copiii nu isi cunosc limitele si reactioneaza ca si cum totul li se cuvine in societate, fara sa mai fie interesati daca faptele sau vorbele lor nu ii ranesc pe ceilalti.

In concluzie, parintii nu trebuie sa-i sufoce pe cei mici cu o atentie sporita in cele mai mici detalii. Conflictele minore intre copii trebuie lasate sa se desfasoare natural, iar timpul liber pe care prichindeii il vor petrece departe de familie sa fie din ce in ce mai mare pe masura ce vor creste in varsta.