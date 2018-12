AJUNUL ANULUI NOU. Anunțul făcut de premierul Viorica Dăncilă în AJUNUL ANULUI NOU

AJUNUL ANULUI NOU. Premierul Viorica Dăncilă a declarat într-un interviu difuzat duminică seară la Antena 3 că şi-ar dori ca 2019 să fie un an al investiţiilor.



AJUNUL ANULUI NOU "Aş merge pe două segmente foarte importante. În plan intern, pentru mine, un an bun înseamnă să pun în aplicare programul de guvernare şi voi face tot efortul pentru a realiza acest lucru. În primul rând, cred că trebuie să ne ţinem promisiunile făcute. Dacă în anul 2018 pentru noi o prioritate a fost creşterea nivelului de trai al românilor, creşterea pensiilor, salariilor, acest lucru îl vom continua şi în 2019, dar, împortant în acest an, 2019, pentru mine, pentru Guvernul României, pentru alianţa PSD-ALDE, este să avem cât mai multe investiţii. Pentru mine, important în 2019 este să încep o autostradă, să pot să atrag fonduri europene, să atrag cât mai mulţi investitori în România, să susţin investiţiile în România. Aş dori ca anul 2019 să fie un an al investiţiilor. Ştiu că şi în 2018 s-au făcut investiţii, nu îndeajuns, sunt un om realist, dar, în mediul rural, pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală, PNDL 1, PNDL 2, multe localităţi din România au fost şantiere, multe localităţi din mediul rural au fost şantiere. S-au investit foarte multe fonduri în acest programe", a spus Dăncilă.



AJUNUL ANULUI NOU Ea a menţionat că de mai multe ori au apărut zvonuri potrivit cărora nu mai sunt bani de pensii şi salarii, dar acestea au fost false.



AJUNUL ANULUI NOU "Cred că cel mai convingător lucru este că de fiecare dată când s-a afirmat acest lucru, realitatea a fost alta şi cred că acest lucru ar trebui să dea de gândit fiecăruia şi, în momentul în care vii cu astfel de afirmaţii care creează îngrijorări în rândul populaţiei, trebuie să te gândeşti bine, să te gândeşti la ce e în sufletul pensionarilor, al oamenilor care trăiesc din salariu, şi să le spui: ştiţi, s-ar putea, până la sfârşit de an, să nu mai primiţi pensia sau salariul. Eu cred că acest lucru ar trebui să îngrijoreze sau îi facă pe unii să fie un pic mai reţinuţi", a afirmat prim-ministrul.