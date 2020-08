Alarmant! De sâmbătă, 22 august, omenirea trăiește pe datorie

În 2019, erau consumate deja resursele regenerabile încă de pe 29 iulie. Cercetătorii de la Global Footprint Network, care fac acest studiu în fiecare an, anunță că diferenţa de trei săptămâni dintre 2019 şi 2020 este cea mai mare diferenţă de la an la an din 1970, de când se realizează studiul.

Omenirea a consumat toate resursele

În 1970, data la care omenirea consuma toate resursele naturale regenerabile într-un an era stabilită la 29 decembrie. Cu alte cuvinte, oamenii erau atunci într-un echilibru cu planeta.

Ziua depășirii

Sunt diverse soluţii pentru a ne ajunge resursele: revizuirea modului în care sunt gândite oraşele, dezvoltarea şi privilegierea energiilor verzi, lupta împotriva risipei alimentare şi a supraconsumului de carne, limitarea expansiunii demografice.

Cercetătorii de la Global Footprint Network, care fac acest studiu anual, susțin că la ritmul actual ar fi nevoie de echivalentul a 1,6 planete.