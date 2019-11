Alege un aparat dentar de calitate! Iata cateva motive convingatoare! 

Este un lucru cert faptul ca zambetul sanatos si stralucitor va fi considerat intotdeauna atragator. Pe langa factorul estetic, insa, o dispunere corecta a tuturor dintilor este deosebit de importanta in ecuatia sanatatii intregului tau organism.

In situatia in care te confrunti cu malpozitii sau malocluzii si doresti sa redai danturii tale atat un aspect fara cusur, cat si o functionalitate ideala, singura solutie este sa apelezi la medicul ortodont, iar acesta va recomanda purtarea unui aparat dentar de calitate.

Acest tratament are ca rezultat corectarea defectelor dentitiei, asa incat sa te poti bucura de un zambet sanatos si frumos.

In cazul in care pozitionarea defectuoasa a dintilor nu isi gaseste rezolvarea la timp, atat estetica danturii, cat si functionalitatea acesteia pot suferi modificari ireversibile. Tocmai de aceea, un tratament ortodontic cu aparat dentar de calitate superioara este cea mai buna rezolvare a relatiilor anormale dintre dinti si poate asigura formarea unei muscaturi corecte pe termen lung.

Clasicul cabinet stomatologic din blocul de vis-a-vis nu-ti va putea oferi o rezolvare ideala a acestei probleme, dat fiind faptul ca ramura speciala a stomatologiei ce urmareste prevenirea, diagnosticarea si tratarea iregularitatilor dentare este ortodontia. Acesta este motivul pentru care cea mai buna idee este sa apelezi la o clinica stomatologica.

Medicul ortodont din cadrul acesteia iti poate recomanda purtarea unui anumit aparat dentar in functie de problemele de muscatura si aliniere pe care le prezinta dantura ta. Numai in urma unui tratament corect si eficient vei obtine o muscatura precisa, cu o uzura minima a dintilor si un zambet perfect - rezultate pe care le ai in vedere atunci cand cauti rezolvarea problemelor de pozitionare a dintilor.

De ce sa alegi un aparat dentar de calitate?

1. Malpozitiile si malocluziile severe pot afecta sesizabil vorbirea si modul in care pronunti anumite sunete. Din aceasta perspectiva, tratamentul cu aparat dentar poate fi o rezolvare adecvata inclusiv pentru defectele de vorbire sau pronuntia incorecta, precum sasaiala specifica celor care au muscatura anormala sau spatii interdentare mari, iar acest fapt este valabil indiferent de varsta.

2. Daca simti dureri in zona maxilarului, una dintre cauze poate fi alinierea incorecta a dintilor. Astfel este produsa o presiune suplimentara pe articulatia temporo-mandibulara, iar rezolvarea simpla va veni de la medicul ortodont prin alegerea corecta a unui aparat dentar.

3. Daca dintii tai au crescut neregulat, inghesuit, in mod cert ai nevoie de un tratament corect cu aparat dentar, iar aceasta problema poate fi prezenta chiar daca apropierea dintilor nu este evidenta de fiecare data cand zambesti.

Pentru a-ti da seama daca prezinti aceasta problema, incearca sa introduci ata dentara in toate spatiile dintre dintii tai. Daca nu reusesti sau ata patrunde cu dificultati in spatiile interdentare, este cazul sa programezi o consultatie la clinica stomatologica pentru a cere parerea unui medic ortodont.

4. Aparatul dentar aplicat corect rezolva problema dintilor strambi, suprapusi sau inclinati. Mai mult, acest tip de tratament ortodontic poate corecta si pozitionarea prea in exterior a dintilor, asadar recomandarea este sa programezi un control la medicul ortodont.

5. Un astfel de tratament este indicat si in cazul dintilor prea departati. Pe langa aspectul inestetic, aceasta situatie poate duce la probleme de muscatura si la influentarea in sens negativ a pozitiei danturii.

Aparatul dentar corespunzator te va ajuta sa scapi si de strungareata deranjanta, iar daca intre dintii de jos si cei de sus ramane un spatiu considerabil in momentul in care inchizi muscatura sau daca unii ies cu mult in fata celorlalti, este momentul sa apelezi la experienta unui specialist in ortodontie.

Daca intampini sau doresti sa previi astfel de probleme, programeaza o vizita la clinica stomatologica Dental Excellence si incepe un tratament cu aparat dentar de cea mai buna calitate!