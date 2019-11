ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Primarul Iaşiului, Mihai Chirica: Recomand tuturor celor care cred în democraţie să vină la vot

Foto: Mihai Chirică/ Facebook

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru ca "această umbră a comunismului dinspre răsărit" să dispară.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Primarul Mihai Chirica îndeamnă totodată cetăţenii să iasă la vot pentru a-şi exprima dreptul constituţional, indiferent de opţiunea politică.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. "Am votat aşa cum am promis. Recomand tuturor ieşenilor care cred în democraţie să vină la vot. Am votat şi cu o mare umbră de tristeţe, pentru că după 30 de ani de sărbătorire sau comemorare a Revoluţiei române iarăşi avem de ales între neocomunism sau democraţie. Se pare că ne urmăreşte încă această umbră a comunismului dinspre răsărit, dar sperăm că de azi încolo vom scăpa. E important pentru că riscăm din nou să punem baronii la conducerea ţării. Românii trebuie să judece cu sufletul şi cu inima lor, cu mintea lor dacă democraţia contează sau nu în România de azi", a declarat primarul Mihai Chirica, la ieşirea de la urne.