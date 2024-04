Alegerile şi rolul jurnaliştilor în timpul campaniilor electorale au fost dezbătute în cadrul conferinţei organizate de Centrul de Cercetare în Comunicare al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice. Evenimentul se află la cea de a12-a ediţie şi a adus în jurul discuţiilor, numeroase nume importante.

Ediția din acest an, abordează o tematică actuală și de mare importanță pentru societate. Această ediție reuneşte profesioniști din media, profesori, tineri cercetători, precum și experți naționali și internaționali.

"Dacă analizăm profilul, nu ştiu dacă se vede, dar voi încerca să traduc puţin datele. Voi încerca, de exemplu, încrederea în canalele TV. Avem în jur de 30% care au un nivel ridicat sau foarte mare de încredere în canalele TV. Şi putem vedea cum aceste date sunt distribuite prin diferite variabile, cum ar fi votul politic, de exemplu. Persoanele mai tinere, între 18 şi 29 de ani, dar şi 30 - 44 de ani, au un nivel de încredere mai scăzut în canalele TV. Cât de multă încredere au în site-urile de ştiri? Puteţi vedea un nivel foarte ridicat de alegători USR", a declarat Remus Ştefureac, CEO Infounder.

Printre participanții locali se numără jurnaliști, experți media, experți în investigarea opiniei publice, precum și în comunicare strategică și politică.

"Premiteţi-mi să vă spun că, ca jurnalist, sunt specializat în principal în apărare. Vreau să vă spun că suntem într-un război. Poate unii dintre voi nu veţi înţelege ideea unui război, dar ceea ce ni se întâmplă este cea mai mare agresiune care se întâmplă în viaţa noastră. Şi spun asta pentru că am simţit acest tip de război de agresiune din timpul Războiului Rece. Poate cineva să aibă un răspuns la întrebarea mea. Ştim câţi spectatori şi iubitori ai lui Tucker Carlson sunt reali? Ştim dacă sunt oameni?", a precizat Radu Tudor, jurnalist şi realizator Antena 3 CNN.

Evenimentul se desfăşoară anual în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative în parteneriat cu Cox Center for International Mass Communication Training and Research din cadrul University of Georgia.