Alertă cu bomba la Protecția Copilului, în Iași. Activitatea a fost întreruptă

Un asistent social de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași a fost sunat, miercuri dimineața, de părintele unui copil aflat într-o măsură de protecție, care a amenințat că vine și pune o bombă la instituție. Activitatea a fost întreruptă și clădirea evacuată.

Activitatea de la DGASPC Iași a fost întreruptă în urma alertei cu bombă.

„Dimineața (miercuri - n.r.) un asistent social de la noi a primit un telefon de la o persoană care este în evidența direcției și are un copil într-o măsură de protecție specială. Este o persoană care are multiple internări la Socola, nu este prima dată când face scandal și este violent. A spus că în jumătate de oră vine și pune o bombă. În mod firesc, am anunțat organele competente care sunt acum la fața locului, s-a evacuat clădirea, s-a stabilit un perimetru de peste 100 metri și se verifică clădirea”, a declarat Ion Florin, directorul DGASPC Iași.

Oamenii legii fac verificări și încearcă să găsească pe cel care a sunat și a amenințat că pune bomba.

„În jurul orei 9.15 am fost sesizați de angajatul unei instituții despre faptul că o persoană a amenințat că va plasa o bombă. Polițiștii fac verificări, iar în funcție de cele constatate se vor lua măsurile legale”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

