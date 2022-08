Alexandru Rafila: "Avem peste 8 milioane de doze de vaccin, nimeni nu le vrea. Vom plăti şi ca să le distrugem!"

Alexandru Rafila a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre cele peste 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid care au rămas pe stoc.

Ministrul Sănătăţii a spus că vaccinurile expiră în curând şi trebuie distruse.

"Am fost una dintre ţările membre ale Uniunii Europene care ne-am zbătut cât mai mult să încercăm să protejăm banii publici. Am reuşit un lucru important la începutul anului 2022, când am putut să vindem 7,5 milioane de doze. Deci la începutul anului am salvat circa 150 de milioane de euro.

Le-am vândut la acelaşi preţ cu care au fost achiziţionate. Ulterior, am făcut câteva demersuri, unul dintre el a fost făcut public, referitor la o scrisoare pe care au adresat-o 10 state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Eu am fost semnatarul acestei scrisori, am avut teleconferinţe cu o parte din miniştrii Sănătăţii din Uniunea Europeană, pentru ca dozele care ar mai trebui să vină din contractul pentru anul 2022, respectiv anul 2023, să fie reduse substanţial încât să nu aruncăm vaccinuri.

În momentul de faţă avem peste 8 milioane de doze de vaccin pentru care nu mai există niciun fel de interes şi nu mă refer doar la interesul populaţiei, mă refer la interesul oricui, fie să le cumpere, fie să le primească gratis. Deci nimeni nu vrea să le primească nici măcar gratis, şi lucrul acesta va duce şi la costuri suplimentare, pentru că la un moment dat când expiră trebuie să le distrugem.

Vaccinurile expiră în perioada următoare şi o să trebuiască să găsim soluţia încât să le distrugem. Vom plăti şi ca să le distrugem", a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, în exclusivitate la Antena 3.