Unul dintre cei mai activi protestatari #Rezist a murit la 33 de ani

Alexandru Socol avea doar 33 de ani și, din primele informații, se pare că în ultimă perioadă ar fi trecut printr-o depresie. Vestea morții sale i-a șocat pe prietenii și apropiații protestatarului..

"Ramas bun si drum lin Socol. Ultima amintire inregistrata cand am vorbit este cand ai intrat pe live-ul pe care il faceam pe facebook. Faceam teste pentru studio si la un moment dat ai intrat si tu pe link-ul de zoom. Cand am verificat pe fb live dupa am vazut ca nu se auzea ce au zis cei care intrasera pe zoom. Si dupa mi-ai scris acest mesaj.

Ne-am mai auzit la telefon dupa, dar amintirile alea o sa devina din ce in ce mai vagi cu cat o sa treaca timpul.

Protestul din 20 ianuarie 2018 nu iesea cum a iesit fara entuziasmul tau si dinamica faina avuta impreuna cu Angi. La fel ca si multe alte proteste din perioada aia.

Si alte proiecte civice la care am lucrat impreuna.

Voi tot ziceati sa mai vin in Bucuresti sa mai organizam proteste, desi mie imi placea sa stau in Cluj si sa facem treaba remote. Aveati dreptate.

Urma sa ne vedem dupa ce trece pandemia... Acum o sa ne mai vedem doar in amintiri...", a scris Florin Badita, fondator al ONG-ului Coruptia Ucide, pe Facebook.