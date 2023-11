Atenție, șoferi! Amenzi de sute de lei, chiar dacă aveți cauciucuri de iarnă | Legea s-a schimbat

Deși suntem în luna noiembrie, temperaturile de afară sunt asemănătoare celor unor zile însorite de vară. Motiv pentru care șoferii nu s-au grăbit să își schimbe anvelopele. Atenție însă, puteți fi amendați indiferent dacă aveți cauciucuri de iarnă sau de vară, dacă nu sunteți atenți la un mic detaliu.

Sursa foto: Serhii Prystupa / Getty Images

Reprezentanții Registrului Auto Român au explicat când trebuie să își schimbe românii anvelopele și ce amenzi riscă în cazul în care circulă pe un drum înghețat acoperit cu gheață, polei sau zăpadă, indiferent de anotimp.

”Ați citit articolele despre amenzile pe care le riscă românii dacă nu au montate anvelopele de iarnă la 1 noiembrie și sunteți nedumeriți sau panicați? Nu aveți de ce! Registrul Auto Român vă explică tot ce trebuie să știi despre anvelopele care sunt obligatorii pe timpul iernii.

Chiar dacă vremea încă este însorită în cea mai mare parte a țării, au început să circule deja informații menite să panicheze posesorii de autovehicule, așadar precizăm CLAR că NU există o dată limită pentru montarea acestor cauciucuri și că TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi și zăpadă – engl. mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră.

Obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei a fost introdusă în România prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2011 pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2006.

Este important de reținut că legea NU prevede o dată limită de la care autovehiculele trebuie dotate cu anvelope de iarnă sau o temperatură minimă care să declanșeze procesul. Așadar, anvelopele specifice sunt necesare dacă mașina circulă pe un drum public acoperit cu gheață, polei sau zăpadă, indiferent de anotimp, iar de la momentul elaborării legii aceste prevederi nu au suferit modificări.

Registrul Auto Român precizează că denumirea “all seasons” este una comercială, folosită de producătorii de anvelope, dar care nu are un corespondent în legislația națională a României. Indiferent care este denumirea comercială a unui pneu, dacă acesta este inscripționat cu literele M şi S (însemnând mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, el îndeplinește cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația rutieră națională.

Vă recomandăm ca, înainte de a monta anvelopele, să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme accentuate de uzură.

Sancțiunea pentru lipsa anvelopelor adecvate, în condițiile specificate în lege, se pedepsește cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni (între 9 și 20 de puncte-amendă), adică între 1.305 și 2.900 de lei, dar se poate reține și certificat de înmatriculare al vehiculului.

Prin urmare, NU se aplică sancțiuni dacă posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele M și S”, au scris reprezentanții RAR.

Puteți fi amendați chiar dacă circulați pe drum uscat în anumite condiții

Cu toate acestea, românii trebuie să știe că riscă amenzi chiar și pe drum uscat, și chiar dacă autovehiculul este echipat cu cauciucuri de iarnă.

Vorbim aici de șoferii care circulă cu cauciucuri uzate, care pot fi amendați cu sute de lei.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni […] conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier care are montate anvelope […] uzate peste limita admisă”, se precizează în Art. 100, pct. 6 din legea 195/2002.

Asta înseamnă că șoferii pot primi 4 sau 5 puncte de amendă pentru circulația pe drumurile publice cu anvelopele uzate indiferent că afară este zăpadă, ploaie, sau drum uscat.

Amenda pe care șoferii o primesc este cuprinsă între 580 de lei și 725 de lei, scrie promotor.ro.

Cum îți dai seama că anvelopele trebuie înlocuite

Este extrem de important ca șoferii să își inspecteze cauciucurile frecvent, indiferent că circulă prin oraș sau pleacă într-o călătorie mai lungă.

Aceștia trebuie să urmărească eventuale tăieturi, gâlme sau alte defecțiuni ale anvelopei. În cazul în care acestea pot fi rezolvate la vulcanizare iar cauciucul nu este foarte tocit, șoferul poate scăpa mai ieftin. Însă anvelopele trebuie schimbate atunci când prezintă probleme serioase.

Important de știut este faptul că toate cauciucurile au un indicator de uzură. Acesta este reprezentat de nervuri de mici dimensiuni, perpendiculare pe anvelopă, la o înălțime de cel puțin 1.6 mm față de baza anvelopei.

Nervurile devin vizibile doar când stratul superior al cauciucului se macină.

În general, o anvelopă nouă are stratul superior între 7 mm și 9.5 mm. Însă recomandarea specialiștilor este ca anvelopele de iarnă să fie înlocuite când acest strat scade sub 4 mm.