Începe ancheta poliţiştilor în cazul primarului care s-a filmat în timp ce îşi umilea fetiţa minoră

Primarul Traian Ogâgău din Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud, a filmat momentul în care își umilește fiica dezbrăcată, pe care a pus-o să stea în genunchi și cu mâinile ridicate deasupra capului, minute în șir, timp în care fetița este pusă să repete că va fi cuminte și că nu își va mai face părinții de râs.

Îmaginile turlburătoare au ajuns în spaţiul public şi Poliţia s-a sesizat din oficiu.

"S-au dispus verificări, după ce în spațiul public a apărut filmarea cu primarul din Sângeorz. Suntem în faza de cercetare”, a precizat Crina Sârb, purtător de cuvânt IPJ Bistrița pentru libertatea.ro

Protecţia Copilului cere anchetarea primarului

"Încă de ieri ne-am autosesizat şi am demarat o anchetă imediat după apariţia imaginilor, în spaţiul public. În regim de urgenţă am sesizat şi organele de cercetare penală, am contactat şi părinţii. Mama împreună cu fata au fost ieri la sediul nostru unde au beneficiat de consiliere psihologică.", a precizat Crina Andreica, director adjunct DGSAPC Bistriţa-Năsăud

"În anchetă trebuie atraşi şi specialişti psihologi care să vorbească cu copilul"

În cadrul emisiunii Previziuni difuzată la Antena 3, avocatul Artin Sarchizian a precizat:

"În mod normal, ar trebui să asistăm la o anchetă destul de complexă pentru că, în realitate, poliţiştii nu trebuie să ancheteze acest caz privit individual izolat, ci trebuie să stabilească dacă un astfel de comportament a mai existat în trecut. Spun acest lucru pentru că noi avem o infracţiune în codul penal intitulat rele tratamente aplicate minorului, care incriminează şi pedepseşte exact un asemenea comportament, anume tratamente umilitoare, degradante care pun copilul într-o postură de inferioritate.

Repet, discutăm despre afectarea unui drept fundamental al unui minor şi pe de altă parte discutăm de o faptă incriminată de legea penală. În mod firesc, o astfel de anchetă nu se realizează doar de către poliţişti sau de procurori, ci trebuie atraşi şi specialişti psihologi care să vorbească cu copilul, să poată obţină, într-o manieră non invazivă, informaţii de la minor, să stabilească după cum spuneam dacă au mai existat asemenea comportamente în trecut şi în final să tragă această concluzie, dacă este vorba de o situaţie izolată sau dimpotrivă sunt acte repetate."