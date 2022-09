Andrei are 34 de ani a pierdut banii de nuntă la jocuri de noroc în cazinou. Și-a amanetat și mașina și verigheta

A rămas fără banii primiţi ca student de la părinţi, fără salariile obţinute în primii ani de angajare, fără banii pe care i-a împrumutat de la bănci pentru "nevoi personale" şi fără banii strânşi din darurile de nuntă, scrie Agerpres.

Și banii de la nuntă i-a cheltuit într-o săptămână, fără ca soţia sa să ştie. Ulterior, în 2017, a luat toţi banii din casă şi a plecat.

Timp de o săptămână, a cheltuit banii, dar şi sumele încasate din amanetarea maşinii şi a verighetei.

După ce a fost găsit de familie, a fost pentru prima dată când şi-a dat seama că are nevoie de ajutor și a ajuns la preotul Iulian Negru din Iaşi.

"Povestea mea de viaţă a fost foarte tristă de la jocurile de noroc, jocuri care te pot duce la nebunie, închisoare sau chiar moarte. Aşa spune şi Programul celor 13 paşi pe care îl folosim noi. (...) Povestea mea a început undeva în anul 2009 - 2010, când eram la facultate. Aveam 21 spre 22 de ani. A început dintr-o glumă cu un coleg care juca des. M-am dus să văd ce face.

Am intrat acolo şi am văzut că joacă la păcănele. Am băgat şi eu cinci lei, am luat 200 şi am zis: 'Gata! Ăsta-i pont. De aici mă îmbogăţesc. Nu mai trebuie să muncesc toată viaţa'.

Evident că nu a fost aşa. Azi cinci lei, mâine zece lei. Am început să joc banii pe care mi-i trimiteau părinţii la facultate. Am început să cer din ce în ce mai mulţi bani de la părinţi şi să îi joc şi să îi pierd.

La un moment dat am început să joc banii altora, împrumutaţi, evident. Se instalase deja dependenţa. Nu mă mai duceam în sălile de joc ca să câştig. Mă duceam să recuperez sumele foarte mari pierdute", mărturiseşte Andrei.

A pus bazele comunității de jucători anonimi

Andrei a intrat într-un program de consiliere care a durat aproximativ doi ani, iar una dintre promisiunile sale a fost aceea de a-i ajuta pe alţii atunci când el se va face bine.

După un timp, a pus bazele primei comunităţi de jucători anonimi, care are ca scop să asigure consiliere şi terapie pentru dependenţii de jocuri de noroc.