Andrei Ștefănescu rupe tăcerea. Este dureros ce se întâmplă în aceste momente cu familia artistului

Andrei Ștefănescu a povestit că "și-a pupat băiețelul care dormea".

"Joi dimineață mi s-a confirmat telefonic că sunt bolnav de coronavirus. Trebuia să ajung urgent la spital. Am trezit-o pe soția mea, Antonia, mi-am pupat băiețelul care dormea, a fost o despărțire foarte grea de familie, în jumătate de oră am ieșit pe ușă, nici nu știu ce am pus în bagaj", a mărturisit Andrei.

Comentariul Oliviei Steer a fost unul acid: "Când nu-ți înveți bine rolul și nu ai timp nici de repetiții, că te cheamă ăștia deja pe scenă". Andrei Ștefănescu a vorbit, duminică, la Sinteza zilei, despre ce a simțit când a văzut atacul Oliviei Steer, dar și al altor persoane din mediul virtual.

"Mi-a venit efectiv să plâng. Eu o știu pe Olivia Steer, aveam o părere bună despre ea. Am rămas extrem de dezamăgit - efectiv nu-mi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu.

Eu am dormit cu băiețelul meu în pat, fiind bolnav, pentru că nu am știu că așa e nenorocita asta de boală. E asimptomatică la mine - alți oameni au simptome mai grave. Am exemple lângă mine, aici. Sunt oameni care suferă cu adevărat și pleacă dintre noi", a spus Andrei Ștefănescu.

Artistul a adăugat că familia sa trebuie să stea izolată în acest moment și că, potrivit DSP, nicium membru al famileii nu va fi testat decât dacă are simptome.