Apa din aer, soluția viitorului pentru secetă. Modul prin care se obține

Oamenii de ştiinţă testează un dispozitiv care ar putea pune capăt perioadelor de secetă de oriunde din lume. Este vorba despre o tehnologie care extrage particulele de apă din aer.

Cercetătorii au decis să facă testele în una dintre cele mai uscate zone din lume, Valea Morţii din California. Pentru Zach Zheng și colegii săi de la U.C. Berkeley, aceasta a fost doar o parte a provocării.

"Am decis să acceptăm cea mai mare provocare, adică să mergem în centrul parcului, la Furnace Creek, știți, partea cea mai dificilă, iar apoi am fost foarte norocoși", a spus Zach Zheng.

Echipa a montat un dispozitiv experimental pe fundul văii, pe care îl putem descrie ca pe un dispozitiv portabil de recoltare a apei. Arată ca un mic telescop înclinat la un unghi. Dar este proiectat să extragă apă din aer. În acest caz, aerul cel mai cald și mai uscat pe care l-au găsit pentru test.

"Am fost foarte încântat. Așa că am rămas acolo, chiar dacă era foarte cald. Am vrut doar să mă uit la el", a adăugat Zach.

Cu cele mai recente rezultate, echipa de la Berkeley speră că dispozitivul de recoltare a apei poate avea un impact asupra populațiilor din cele mai afectate de secetă de pe planetă. Oferind apă potabilă curată, sigură și potențial salvatoare de vieți, extrasă din aer.