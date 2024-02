Armata Română participă la exerciţii NATO cu tancuri sovietice, vechi de 70 de ani

România are zeci de programe de înzestrare, dar foloseşte tancuri vechi de 70 de ani la exerciţiile NATO. Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN şi analist militar, a declarat că o tehnologie veche de 70 de ani nu are cum să fie compatibilă cu standardele NATO.

Despre înzestrarea MApN, ministrul Angel Tîlvăr a declarat că există în derulare o mulţime de programe prin care Armata Română va primi tehnică modernă.

"MApN nu are în intenţie şi nu a analizat posibilitatea introducerii unei forme de pregătire militară obligatorie, ci doar soluţii pe bază de voluntariat. (...) Dacă după terminarea acestui program, tinerii se simt atraşi de armată, ei pot opta pentru rezerva voluntară sau o carieră de militar profesionist sau cadru militar. (...) Pentru 2024 ne-am propus iniţierea mai multor programe, cum ar fi o nouă armă de asalt, maşina de luptă a infanteriei, un satelit militar, drone de tip loitering, mdernizarea fregatelor, sisteme antidrone, etc.

Avem, de asemenea, în pregătire alte 15 programe, printre care avionul multirol de generaţia a cincea F-35, obuzierul şenilat calibru 155mm, vehicule tactice blindate, modernizarea navelor purtătoare de rachete cu sistemul NSM, sistemele de rachete antiaeriene cu rază mică şi foarte mică SHORAD - VSHORAD", a declarat Angel Tîlvăr, ministrul Apărării, potrivit Monitorului Apărării şi Securităţii.

Între timp, militarii români participă la exerciţiile NATO cu tancurile T-55 de fabricaţie sovietică, vechi de 70 de ani.

"Din păcate, există această realitate. Înzestrarea încă nu ţine pasul cu nivelul ameninţării. De doi ani de zile avem un război de invazie al Rusiei în Ucraina, iar România e ţara care are cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, care este implicată într-un război fără voia ei, iar noi avem pe teritoriul României un grup de luptă al NATO, care este dislocat la Cincu.

Ei bine, în exerciţiile acestui grup de luptă, francezii participă cu nişte tancuri extrem de moderne, cu o tehnologie de ultimă oră, cu tancurile Leclerc. Mai sunt şi alţi aliaţi NATO, care participă cu blindate performante şi, din păcate, România participă la aceste exerciţii cu tancuri sovietice T-55. O tehnologie de acum 70 de ani nu are cum să fie compatibilă cu standardele NATO şi nu are cum să genereze o descurajare suficientă. Politicienii trebuie să înţeleagă, în al treisprezecelea ceas, că armata are nevoie de înzestrare mai rapidă, să recuperăm cei 25 de ani în care Ministerul Apărării a fost batjocorit la capitolul buget şi înzestrare şi să execute cei 2,5% din Produsul Intern Brut care sunt alocaţi, pentru că anul trecut au fost alocaţi 2,5% şi au fost cheltuiţi 1,58%. Imaginea această cu tancul T-55 sovietic folosit de Armata Română în exerciţiile grupului de luptă al NATO cred că ar trebui să îi trezească pe toţi", a declarat Radu Tudor.