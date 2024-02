Asia Express 2024. Lista concurenţilor din sezonul 7 - Drumul Zeilor

Asia Express 2024, unul dintre cele mai iubite show-uri de televiziune din România, va duce nouă perechi de concurenţi pe Drumul Zeilor, în ţări precum Thailanda, Malaezia şi Indonezia.

Asia Express 2024, show-ul de la Antena 1, vine în sezonul 7 cu o modificare faţă de sezoanele trecute. Astfel, dacă participanţii vor fi lăsaţi, în continuare, fără telefoane, dar şi să se descurce cu doar un dolar pe zi, ei vor fi nevoiţi să parcurgă peste 7.000 de kilometri, fiind pentru prima dată când concursul se va întinde pe durata a 11 etape, cu una în plus faţă de sezoanele trecute.

O surpriză pentru fanii show-ului o reprezintă lista completă a concurenţilor din sezonul 7 Asia Express, denumit Drumul Zeilor.

Lista este deschisă de Anca Ţurcaşu şi prietena ei, actriţa Andreea Samson, Mihai Găinuşă şi Oana Paraschiv, colega lui de adio, chef Nicolai Tand şi finul său, Sorin Brotnei (Akcent). Lista este completată de Betty Salam şi soţul ei, Cătălin Vişănescu, comedianţii Ioana State şi Mane Voicu, antreprenoarea Carmen Negoiţă şi sora ei, Andreea, Victor Slav şi iubita lui Selina, Adi Nartea şi Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu şi iubitul lui, Vlad Condurache.

"Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!", a declarat Mihai Găinuşă despre experienţa pregătită la Asia Express 2024.

Betty Salam, fiica lui Florin Salam, a declarat că, împreună cu soţul, vrea să îşi pună limitele la încercare în show-ul Asia Express 2024.

"Poate sunt primul concurent care vine în Asia Express și spune asta, dar în show-ul ăsta eu vreau să învăț să pierd. Cred că este foarte important în viață să știi să faci asta! În același timp este o oportunitate de a înfrunta fricile și de a descoperi noi puteri într-un mod palpitant. Stiu că nu este o competiţie uşor de dus şi renunţăm la confortul nostru de acasa, însă nu îmi pare rău! De asta am acceptat această propunere, fiindcă îmi voi pune la încercare limitele. Mă simt motivată să explorez lucruri noi, să înfrunt provocări și să construiesc amintiri puternice alături de sotul meu. Acesta este un pas curajos pe care îl facem împreună. Consider ca va fi o experiență de neuitat care va consolida și mai mult legătura noastră", a explicat Betty Salam.