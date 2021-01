O asistentă a fost înjunghiată de un pacient în curtea Spitalului de Psihiatrie Ştei

Un bolnav aflat sub tratament de specialitate la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă din Ştei a înjunghiat, miercuri dimineaţă, o asistentă.

Starea femeii este stabilă în acest moment, iar autorităţile au deschis o anchetă în acest caz. Bărbatul era internat de 14 ani pentru omor și se afla sub tratament.



”Azi dimineaţă la ora 8.00, când am ajuns în spital, am aflat că o asistentă dieteticiană care voia să meargă la bucătărie a fost înjunghiată de un pacient, din spate, în curtea unităţii. Acum este Poliţia aici, se face o anchetă. După ce i s-a acordat primul ajutor, colega asistentă a fost dusă la spitalul din Beiuş. Încă nu ştim cât de adâncă este rana, ştim doar că s-a ridicat pe picioarele ei”, a declarat dr. Carmen Ghilea pentru ebihoreanul.ro.



Potrivit acesteia, bolnavul care a înjunghiat-o pe asistentă este sub tratament de 14 ani, dar avea dreptul să iasă în curtea spitalului.

”În general, bolnavii psihiatrici sunt imprevizibili. Acest bolnav se înţelegea bine cu asistenta, a spus că voia s-o sperie. Acum trebuie aflat de unde avea cuţit. El avea voie să iasă în curte, la plimbare”, a mai spus dr. Ghilea.