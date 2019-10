Atenție! O nouă metodă prin care hoții te pot lăsa fără bani! Și totul fără să-ți dai seama nicio clipă!

Foto: pixabay.com

Reţelele de internet oferite gratuit, cum sunt cele din cafenele sau aeroporturi, reprezintă un pericol pregnant de securitate cibernetică la care oamenii sunt expuşi zilnic, deoarece sub aceste hot-spot-uri pot fi capcane întinse de agresorii cibernetici pentru extragerea de date financiare de la utilizatori, a avertizat joi coordonatorul pentru Relaţii Publice al Centrului Naţional de Ră?spuns la Incidente de Securitate Cibernetică? (CERT-RO), Mihai Rotariu.



"Conexiunile de internet gratis, acele hot-spot-uri gratis pe care le găsim în cafenele, în aeroporturi, sunt un pericol pregnant, la care suntem expuşi zilnic, pentru că, trăind în secolul vitezei, trăind în secolul digitalizării, avem nevoie de acces cât mai rapid la informaţie, de aceea, de multe ori, deşi folosim în marea parte a timpului conexiuni securizate la wireless - la birou, acasă, câteodată viaţa ne poartă în anumite zone unde suntem obligaţi poate să ne conectăm la un hot-spot gratis dintr-o cafenea, dintr-un aeroport, etc. Dezavantajul acestor reţele este că utilizatorul nu are siguranţa că datele sale sunt securizate, pentru că nu ştie practic cine deţine acea reţea, cine a configurat acea reţea. Atacatorii pot compromite acea conexiune foarte simplu, sau pot crea reţele cu acceaşi denumire", le-a transmis reprezentantul CERT-RO studenţilor de la SNSPA, la un eveniment de bune practici de utilizare a tehnologiei, organizat de Microsoft România, Poliţia Română şi CERT-RO.



Acesta a subliniat că în cazul reţelelor de internet gratis nu există o certitudine a securităţii oferite de acele hot-spot-uri.



"Dau un exemplu, numele 'Starbucks Free Wi-Fi'. Nu ai de unde să ştii dacă într-adevăr acea conexiune este a cafenelei sau este o capcană întinsă de atacator. Sfatul nostru este să evitaţi pe cât posibil astfel de conexiuni, dar dacă urgenţa vă determină să aveţi acces la o astfel de reţea, trebuie să ştiţi că există câteva metode prin care vă puteţi proteja, şi aici vorbim despre utilizarea VPN-ului - un server virtual prin care traficul va fi criptat, iar atacatorii vor intercepta mult mai greu acel trafic, iar traficul nu va putea fi citit. Atunci când folosim un Wi-Fi public trebuie să fim atenţi la datele pe care le utilizăm, pe care le oferim, trebuie să ne ferim în a utiliza mailul de serviciu, să nu ne conectăm la servicii de Internet Banking, să nu dăm posibilitatea ca atacatorii să extragă date confidenţiale, date financiare, bancare de la noi", a recomandat Mihai Rotariu.



Reprezentantul CERT-RO le-a mai recomandat utilizatorilor de internet să îşi creeze o rutină de securitate pe baza acestor sfaturi.



"Sigur, eşti vulnerabil în momentul în care nu eşti atent la activitatea pe care o faci pe aceste reţele, dar putem să ne protejăm şi, având în vedere că suntem în Luna Europeană a Securităţii Cibernetice, trebuie să vă spun că motto-ul acestei luni este unul foarte bun: 'Securitatea cibernetică este o responsabilitate comună'. Astfel, puteţi să vă creaţi o rutină de securitate în care să includeţi astfel de sfaturi şi astfel vă puteţi proteja zilnic de anumite pericole cum ar fi malware-ul, phishing-ul, conexiunea la hot-spot-uri Wi-Fi nesecurizate şi altele", a precizat Mihai Rotariu.