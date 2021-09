AUR a depus în Parlament un proiect pentru abrogarea stării de alertă pe teritoriul României

„Prin rămânerea în vigoare a unei astfel de legi vădit neconstituţionale nu se realizează altceva decât perpetuarea încălcării normelor constituţionale, prin încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat”, argumentează copreşedintele AUR George Simion, potrivit Adevărul.

Proiectul face referire la Legea nr. 55/2020. Copreşedintele Claudiu Tîrziu transmite:„carenţele acestui act normativ sunt mult prea numeroase şi prea grave pentru a putea fi îndreptate printr-o revizuire a legii, astfel încât am luat hotărârea de a cere abrogarea ei, fiind unicul şi cel mai potrivit mijloc prin care putem reveni în cadrul constituţional caracteristic unui stat de drept şi unei democraţii funcţionale”.

George Simion argumentează că „statul are are datoria să identifice şi să utilizeze mijloace legale” şi că în acest context se încalcă princiul sepraţiei puterilor în stat. „Indiferent de situaţia excepţională cu care se confruntă un stat democratic, acesta are datoria să identifice şi să utilizeze mijloace legale şi legitime de contracarare a pericolelor şi a efectelor negative. Întrucât prin rămânerea în vigoare a unei astfel de legi vădit neconstituţionale nu se realizează altceva decât perpetuarea încălcării normelor constituţionale, prin încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat, în detrimentul cetăţenilor, ale căror drepturi şi libertăţi sunt restrânse în mod nelegal, se impune abrogarea de îndată a Legii nr. 55/2020"”, a subliniat deputatul George Simion, copreşedinte AUR, într-un comunicat.

