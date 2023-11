Verificări pe autostrada A0 - noua Centură Bucureşti. Sorin Grindeanu: "Până la sfârşitul anului se va deschide circulaţia pe aproximativ 10 kilometri"

Am verificat astăzi stadiul lucrărilor de pe șantierele Autostrăzii de Centură a Capitalei A0 Sectorul de Nord! Am constatat o mobilizare foarte bună a constructorului român de pe Lotul 2, Corbeanca-Afumați. Până la sfârșitul anului, pe el se va deschide circulația între nodul rutier de la DN1 și nodul rutier cu Autostrada A3- București-Ploiești, pe aproximativ 10 km. Același constructor derulează și contractul pentru construcția Lotul 4, Pantelimon- Glina (o lungime de 4,47 km). Deși acum se află în perioada de proiectare mă aștept de ca în momentul în care va intra în faza de execuție să aibă de asemenea o mobilizare exemplară astfel încât să deschidem circulația în anul 2024. Antreprenorul italian de pe Lotul 1, Joița- Corbeanca (17,5 km) a primit ordinul de începere a proiectării pe 16 octombrie 2023 și are termen de finalizare a acestei etape un an de zile. Și constructorul chinez de pe Lotul 3 Afumați- Pantelimon (8,60 Km) este în etapa de proiectare pe care trebuie să o finalizeze în luna iunie 2024, astfel încât să demareze imediat lucrările de construcție. Conform termenelor contractuale, pe A0, Autostrada de Centură București, cu o lungime totală de 100,7 km, trebuie să putem circula până la finalul anului 2026.