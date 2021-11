Lucrări la autostrada Sibiu – Piteşti. A fost semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 4

Lucrarea a fost întârziată de numeroase contestaţii. Lotul 4 are o lungime de 9,86 km şi vor fi realizate 12 poduri şi pasaje, dar şi un tunel de 1.350 de metri.

"Astăzi a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii 4 (Tigveni- Curtea de Argeș) a autostrăzii Sibiu-Pitești. Semnarea acestui contract a fost întârziată mai bine de doi ani de numeroase contestații. Lucrarea pe secțiunea 4 are o lungime de 9,86 km și vor fi realizate 12 poduri și pasaje, dar și un tunel de 1.350 de metri", a scris, luni, pe Facebook, Dan Vîlceanu.

"Contractul a putut fi semnat după adoptarea de către Guvernul Florin Cîţu a OUG 3/2021, care oprește posibilitatea unor companii de a bloca semnarea unor contracte foarte importante de construcție a autostrăzilor.

Autostrada Sibiu-Pitești are o importanță foarte mare în desfășurarea traficului pe direcția coridorului IV Pan European și, în calitate de ministru interimar al Transporturilor, am transmis constructorului faptul că este foarte important ca această lucrare să fie terminată în termenul stabilit prin contract, dar am și reiterat faptul că se poate baza pe sprijinul ministerului", a transmis ministrul.

