Av. Adrian Cuculis, despre fostul şef BCCO Bucureşti, care s-a urcat baut şi drogat la volan: "Există două ipoteze"

Avocatul Adrian Cuculis a comentat tragedia de sâmbătă de la Popești Leordeni, acolo unde un şofer drogat şi băut, fost şef al BCCO Bucureşti, a spulberat un grup de pietoni şi a ucis o femeie, pe Nicoleta care în acea zi împlinea 56 de ani.

Sunt lacrimi de durere la casa Nicoletei, femeia de 56 de ani, care a fost ucisă chiar de ziua ei în tragedia produsă, sâmbătă, de un şofer beat şi drogat pe o stradă din Popeşti Leordeni.

Trupul femeii a fost adus, astăzi, acasă de la INML, acolo unde s-a efectuat necropsia. Prietenii şi cunoscuții s-au adunat la casa Nicoletei pentru a-i aduce un ultim omagiu. Familia femeii cere dreptate, mai ales că au ieşit noi date la iveală despre funcțiile pe care le deţinea şoferul băut şi drogat care a ucis-o pe Nicoleta.

Reamintim că, colonelul în rezervă Constantin Păun avea o alcoolemie de 1,12 în aerul expirat și se afla sub influenta substanțelor psihoactive în momentul în care a spulberat un grup de pietoni în Popești Leordeni şi în urma căruia Nicoleta a murit. De asemenea, el este fost poliţist şi fost şef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bucureşti (BCCO).

Mai mult, colonelul în rezervă Constantin Păun a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu "Meritul Sanitar" în grad de Cavaler.

Ordinul semnat pe data de 12 ianuarie 2016 i-a fost acordat lui Constantin Păun pentru meritele deosebite și pentru înaltul profesionalism de care a dat dovadă pe parcursul carierei sale.

Întrebat cum este posibil ca un om care este fix antrenat pentru a combate criminalitatea să ajungă să comită asemenea fapte, avocatul Adrian Cuculis a spus:

"Eu am fost în zona respectivă. Culmea este că primăria și-a făcut treaba acolo. Adică sunt limitatoare de viteză peste tot, cred că din 50 în 50m. Nu se făceau curse, sunt niște străzi tip labirint, adică nu e foarte simplu să mergi cu viteză. Dar când tu ești drogat, când mai e și băut peste drogurile respective e clar că se poate întâmpla orice.

Eu am două ipoteze. Poate să fie și ipoteza lui, dar nu vreau să stau foarte mult să discut despre ea, că era sub nu știu ce tratament. Ok, ești pe tratament, dar ce căutai, să fii și băut. Deci practic se anulează una pe cealaltă sau mai există situația numărul doi.

Când tu vrei să dresezi un câine să-ți depisteze drogurile, îl droghezi. Oamenii ăștia și treaba asta e cunoscută din dosare, cei care sunt operativi, care merg și intră direct, să spunem așa, în rețele, sunt și consumatori într-o mică sau mai mare măsură.

Problema este dacă suntem pe ipoteza asta pe care v-o lansez eu acum avem o problemă sistemică, pentru că nu poți să lași un om de genul ăsta să-ți iasă din sistem până când nu știi că este reabilitat. Ori dacă există o reabilitare cu privire la persoana lui, hai să vedem de ce a recidivat.

E clar că nu-l poți lăsa, chiar dacă e reabilitat fără să-l supraveghezi, știind că el era consumator în interiorul rețelelor respective. Nu că îi găsesc vreo scuză, dar ucidere din culpă să știți că e discutabil. Multe dintre cele care sunt ucideri din culpă se transformă ulterior în omor.

"Vor fi măsuri și pentru cei care vor conduce sub influența alcoolului și sub influența drogurilor, măsuri drastice și propuneri venite și de la colegi, ca timp de cel puțin 10 ani să nu mai ai dreptul să deții un permis de conducere când vei fi depistat de către poliție într-o astfel de situație și chiar confiscarea autovehiculului pe care îl folosești în momentul infracțiunii", a anunţat, sâmbătă, premierul Marcel Ciolacu.

Referitor la aceste măsuri aplicate șoferilor care se urcă la volan drogați sau băuți, sau ambele, avocatul Adrian Cuculis a spus:

"Eu cred că este o variantă foarte bună, o variantă care nu încalcă nici dispozițiile CEDO, că știm că nu putem să avem o condamnare, să spunem așa, pe toată viața, să nu mai putem conduce. Până la urmă este produsul unei infracțiuni mașina respectivă, adică nu produsul, ci obiectul prin care se produce infracțiunea.

Și confiscarea mașinii n-ar trebui să fie o chestiune care să țină de dispoziție, ci să spună clar ai produs infracțiunea respectivă, mașina s-a confiscat. Iar suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 10 ani de zile, în opinia mea, este perfect constituțională și nu ar avea cum să nu treacă o asemenea propunere", a spus avocatul Adrian Cuculis la Antena 3 CNN.