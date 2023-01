Av. Adrian Cuculis, detalii dintr-un dosar penal internaţional cu Austria. Aşa sunt trataţi românii

Avocatul Adrian Cuculis a oferit detalii dintr-un dosar penal internaţional cu Austria. "Simplul fapt că ești român, reprezintă un motiv suficient încât să te bage la pușcărie", spune avocatul despre o motivare a unei judecătorii austriece. Iată cum sunt tratați românii.

Sursa foto: Facebook | Cuculis Adrian Calin

Mai exact, avocatul Adrian Cuculis semnalează un caz de discriminare pe baza de naționalitate a unei judecătorii din Austria. Astfel, spune avocatul, avem dovada clară "că România prin "valorile" politice care ar fi trebuit sa consolideze poziția şi imaginea României, a eșuat".

"Întâmplator fiindcă gestionez un dosar penal international cu Austria, mi-a parvenit în mână o motivare a unei judecătorii, cu puțin timp înainte de a ni se refuza integrarea în spațiul Schengen, prin care simplul fapt ca ești român, reprezintă un motiv suficient încât să te bage la pușcărie.

Atâta vreme cat motivarea de mai jos , care aparține unei instante de judecată din Austria, comite o discriminare pe baza de NATIONALITATE, este de la sine înțeles ca România prin "valorile" politice care ar fi trebuit sa consolideze poziția şi imaginea României, a eșuat.

Atenție, nu ROMÂNIA a eșuat așa cum ne spune prea marele, ci Ei au eșuat.

Vă rog sa citiți cu atenție de ce o fată de 26 de ani , pe care România a extrădat-o ca pe nimic în Austria, operata la cap de 2 ori si lăsată aproape moartă in celula ei, nu merita un arest la domiciliu sau control judiciar.

Fiindcă este ROMANCA.

Luați cu pâine că vi se apleacă.

PS. pe 23 ianuarie are prelungirea mandatului, poate vad si eu in sala de judecata o delegatie a Misiunii Consulare romanesti in Austria, adica un reprezentant al ambasadei Romaniei.

Nu de alta dar parca frații ăștia de le plângeți de milă ca sunt în arest, au avut parte de prezenţa consular", scrie avocatul Adrian Cuculis pe pagina sa de Facebook.