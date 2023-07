Ce averi au noii miniştri propuşi la Muncă şi Familie: Natalia Intotero, mai bogată decât Simona Bucura Oprescu

Social-democraţii le-au votat pe Simona Bucura Oprescu pentru Ministerul Muncii şi pe Natalia Intotero pentru cel al Familiei. Iată şi ce averi deţin noii miniştri propuşi de PSD.

PSD a ales-o pe Simona Bucura Oprescu pentru funcţia de ministru al Muncii în locul lui Marius Budăi. Candidata PSD este la al treilea mandat de parlamentar şi reprezintă în Parlamentul României judeţul Argeş.

Conform declaraţiei sale de avere, Simona Bucur Oprescu şi-a achiziţionat recent două arme de vânătoare cu lunetă în valoare de 6. 000 de euro fiecare. Soţul său este preşedintele Asociaţiei de Vânători şi Pescari Sportivi din judeţul Argeş. Noul ministru nominalizat al Muncii mai are şi o maşină, dar nu are casă sau terenuri care să figureze în declaraţia de avere. Aceasta are în cont şi suma de 161.000 de lei.

Simona Bucur Oprescu a terminat Academia de Informaţii Mihai Viteazu, care este Academia Serviciului Român de Informaţii, dar şi Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza.

PSD susţine că Simona Oprescu ar avea şi un doctorat la Academia Serviciului Român de Informaţii Mihai Viteazu, însă acesta nu apare în CV-ul pe care l-a publicat pe site-ul Camerei Deputaţilor.

A doua nominalizare a social-democraţilor este Natalia Intotero pentru Ministerul Familiei. Aceasta se află tot la al treilea mandat de parlamentar în Parlamentul României. În declaraţia sa de avere sunt trecute şase terenuri, două case, trei maşini şi două spaţii comerciale. Anul acesta a vândut un teren intravilan şi un spaţiu comercial. Natalia Intotero are în cont suma de 92.884 lei, conform declaraţiei de avere.

Urmează ca aceste nominalizări să fie trimise de premierul Marcel Ciolacu la Palatul Cotroceni. Aşteptăm să vedem dacă preşedintele Klaus Iohannis le va accepta sau nu pe cele două candidate PSD şi dacă în scurt timp după ce se va întoarce de la Bruxelles va depune jurământul.