Anchetă penală după investigaţia Antena 3 CNN despre afacerile familiei vicepreşedintelui CJ Timiş Alexandru Proteasa

Scandalul afacerilor în care este implicată familia vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, prezentat în premieră la Exces de putere, ia amploare. Una penală, de data aceasta.

În noiembrie anul trecut Antena 3 CNN a prezentat pe larg legăturile între proiectele de investiții ale consiliului județean și afacerile vicepreședintelui.

Licitația pentru primul centru de colectare a legumelor din Timiș a fost câștigată de SC Taiv David Lucas SRL. Aceasta a început lucrările de abia în primele luni ale anului 2022. Cel care se ocupa de supervizarea investiției – vicepreședintele instituției, Alexandru Proteasa.

În același an, în Moșnița Veche, lângă Timișoara, a început construcția unui centru comercial. Investitorul care ridică noul complex – firma Stef One Development SRL, care are parteneri alte două firme – în una este asociat tatăl vicepreședintelui Proteasa, în cealaltă mătușa acestuia. La rubrica contact, a doua companie are trecut numărul de telefon mobil al vicepreședintelui consiliului județean.

Centrul de legume și fructe părea că este gata la finalul anului trecut, după ce s-a suplimentat bugetul cu patru milioane de lei, dar problemele erau vizibile cu ochiul liber: bălți uriașe în curtea proaspăt asfaltată, lipsa conexiunii la rețeaua electrică, un gard plin de rugină cu zone unde nici măcar nu a fost vopsit. Până și betonul gardului era crăpat în mai multe locuri. Cu toate acestea patronul nega realitatea.

"Eu am terminat de un an lucrarea Și vii tu și mă iei de la Antena 3. Eu cer recepția. Să vină să-mi spună că nu e făcută lucrarea bine. Nu ai cum. Eu sunt zilnic acolo. Să facă recepția. Vii că e gardul ruginit? Mai vopsim o dată dacă e ruginit. Care e problema?", spune Ioan Tamaș, patronul SC Taiv David Lucas SRL.

În schimb, pe muncitorii firmei i-am găsit la lucru la centrul comercial al familiei Proteasa, chiar dacă în acte apărea că lucrările din Moșnița Veche erau efectuate de Întreprinderea Individuală Ioan Tamaș.

Alexandru Proteasa a negat că ar fi coordonat lucrările de la centrul de legume fructe, dar a fost dat de gol chiar de șeful său de la consiliul județean Timiș și protectorul său politic, Alin Nica. "Ba se ocupă domnul Proteasa. Deci nu știu cum v-a spus că nu se ocupă pentru că este atributul domniei sale", a spus el.

Despre cum a ajuns firma Taiv David Lucas SRL să lucreze în ambele proiecte, Proteasa a venit cu o explicație șoc.

"Faptul că există anume contracte pe care le fac părinții mei cu anumite care poate au lucrat cu consiliul județean sau lucrează nu cred că este vreo problemă pentru că, repet, nu suntem un județ care să avem mii de firme din care poţi să îţi alegi", declară Alexandru Proteasa, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.

Tatăl vicepreședintelui CJ Timiș, fost viceprimar de comună în timpul comuniștilor, a dat vina pe consătenii invidioși când l-am întrebat de constructor și a concluzionat că "politica nu este pentru oameni care sunt cu bun simț și care sunt corecți".

DNA i-a dat dreptate acestuia și după ce am făcut publică investigația la "Exces de putere" s-a autosesizat în acest caz. O confirmă și răspunsul oficial primit zilele trecute.

"În acest moment, pe rolul DNA – Serviciul teritorial Timișoara, se află în lucru un dosar penal care ar avea ca obiect aspectele precizate de dumneavoastră în cerere și în care urmărirea penală este începută doar cu privire la faptă ("in rem"). Prin urmare, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat".

Sursă: Biroul de presă al DNA

Surse judiciare au declarat pentru Antena 3 că investigația este una complexă și că procurorii anticorupție au solicitat o serie de documente legate de investiții și că probe importante au fost descoperite în cadrul controlului efectuat de Curtea de Conturi la centrul de legume fructe.