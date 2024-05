USR susține un candidat condamnat definitiv pentru luare de mită, care vrea să se întoarcă la primăria de unde a fost ridicat de procurori

USR a promovat un discurs puternic împotriva corupției și pentru eliminarea penaliilor din funcțiile publice, dar acțiunile lor nu corespund întotdeauna acestor principii.

"Fără penali în funcție" a fost sloganul cu care USR a făcut carieră în politica din România.

Realitatea arată că nu sunt decât simple vorbe pentru prostit electoratul, în condițiile în care au ajuns să susțină un candidat pentru funcția de primar care a fost condamnat definitiv pentru corupție.

Ion Dan Florin, a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, în martie 2016, fiind acuzat că, în calitate de primar al comunei timișene Satchinez, a primit diverse bunuri de la patronul unei firme care livra mobilă.

A fost trimis, câteva luni mai târziu în judecată după ce procurorul de caz a stabilit că primarul din Satchinez.

"A pretins și primit, în baza unei rezoluții delictuale unice, mai multe foloase necuvenite, în perioada noiembrie 2015 - februarie 2016 (respectiv 1000 Iei - în 17.11.2015, un birou pentru o altă persoană în valoare de 400 Iei - în 20.11.2015, două sticle de whisky marca Chivas Regal în valoare de 183,67 Iei - în data de 16.12.2015 și 5000 Iei în data de 17.02.2015) de la martorul ... pentru ca în virtutea atribuțiilor de serviciu să acorde, să încheie și să dispună plata pentru mobilierul furnizat primăriei în cauză de către firma denunțătorului".

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș Judecarea dosarului a mers repede pentru că inculpatul Ion Dan Florin a mers pe procedura recunoașterii pentru a beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă.

În final, în iunie 2016, Curtea de Apel Timișoara l-a condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare și interzicerea pe patru ani a mai multor drepturi, inclusiv a celui de a fi ales într-o funcție publică.

Surpriză – în 2024, Ion Dan Florin, acum membru al Forței Dreptei, a fost propus ca și candidat pentru funcția de primar la Satchinez din partea alianței Dreapta Unită.

Au girat cu semnăturile lor candidatura șpăgarului Claudiu Chira, președintele Forței Drepte Timiș și Dominic Fritz, liderul USR Timiș.

În primă fază, Claudiu Chira, șeful de partid al candidatului penal și vicepreședinte la nivel național, a mimat neștiința.

"Nu cunoșteam cazul prima data. Am citit după aceea despre problemele pe care le-a avut, l-am confruntat pe domnul Dan Florin. Mi-a explicat. Ne-am interesat și noi să vedem care era situația în acel moment și era mult mai complicată", a spus Claudiu Chira.

După ce ne-a explicat că al său candidat a fost victima unei conspirații a DNA, deși această structură nu a avut nicio legătură cu cazul, Chira și-a anunțat susținerea totală pentru candidat.

"O să îl susținem pe domnul Dan pentru realizările pe care le-a avut în Satchinez. Am aflat și de prin sat, am luat și noi pulsul să vedem cum stă situația. Toți l-au lăudat, toți au zis că merită și am zis să ne asumăm riscul pentru profesionalismul dânsului", a mai menționat Chira.

Claudiu Chira, președintele Forța Dreptei Timiș Dominic Fritz nu a răspuns solicitărilor Antena 3 CNN de a avea un punct de vedere pe acest subiect. Acest caz de la Satchinez crește filiala penală a alianței de dreapta în care membre de bază rămân Clotilde Armande, primărița de la Sectorul 1 și Flavia Boghiu de la Brașov.