Imagini cu "robotaxiul" fără șofer al lui Elon Musk care merge pe contrasens și frânează fără motiv

La doar câteva zile după ce Tesla și-a lansat "robotaxiul" autonom în statul Texas, principalul organism de reglementare a siguranței transporturilor din SUA a solicitat informații de la compania lui Elon Musk despre mașini, după ce au apărut mai multe videoclipuri în care maşinile conduse de AI fie au mers pe contrasens, fie au depășit limita de viteză sau uneori au frânat brusc, fără să existe vreun pericol în trafic. Pe de altă parte, taxiurile-robot au provocat un val de nemulţumiri în rândul localnicilor din statul Nevada. Oamenii au spus că maşinile conduse de Inteligenţa Artificială nu îi lasă să doarmă noaptea din cauza claxoanelor şi a luminilor intermitente, potrivit Antena 3 CNN.

Oficialii din cadrul Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier (The National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA) au declarat marți că au solicitat reprezentanţilor companiei Tesla informații despre erorile apărute, au relatat jurnaliştii publicaţiei The Independent.

În timp ce într-o înregistrare un "robotaxi" fără șofer al lui Elon Musk a trecut pentru scurt timp pe banda greșită la o intersecție, înainte de a face un viraj înapoi, în alte videoclipuri apar autoturisme conduse de AI care au depăşit limitele legale de viteză în mai multe situații. Cea din urmă situaţie a fost prezentată şi de Sawyer Merritt, un investitor Tesla. Acesta a publicat pe contul său de pe platforma X imagini cu un "robotaxi" care atinge aproape 64 km/h, deși, limita de viteză era de circa 48 km/h. Filmarea lui a devenit virală pe social media.

Here is my experience in one of the first public nighttime @Tesla Robotaxi rides. It was smooth, comfortable and just as good as it is during the daytime. pic.twitter.com/7bDvVaWf3A