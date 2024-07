Momentul în care copiii românilor din Leeds sunt luați de poliție. De ce au izbucnit violențele din orașul britanic

Au apărut imagini cu momentul în care copiii românilor din Leeds, Marea Britanie, sunt luați din case de poliție | Sursă foto: Captură video

Au apărut imagini cu momentul în care copiii românilor din Leeds, Marea Britanie, sunt luați din case de poliție. De aici a pornit scandalul imens. Toţi conaţionalii din cartier au ieşit în stradă şi au provocat o adevărată răscoală. Au reuşit să răstoarne o maşină de poliţie și chiar au incendiat un autobuz.

În imagini se poate observa că revolta se desfășoară în fața casei familiei căreia Serviciile Sociale din Marea Britanie au venit să le ia de acasă cei cinci copii, asta după ce un bebeluş de 7 luni a fost transportat la spital cu o rană la cap.

Ștefania Banu, reprezentantă a ONG-ului Roconnect, o organizație care s-a deplasat imediat la Leeds după izbucnirea incidentelor care ne-au plasat din nou în centrul atenției Europei.

Aceasta a precizat că autobuzul despre care s-a spus că ar fi fost incendiat de români nu se afla în vecinătatea casei familiei Bejenariu, în fața căreia s-au produs revoltele.

„Acel autobuz se afla la câteva străzi mai jos și nu a fost incendiat de comunitatea noastră românească, ci chiar de pakistanezi, care nu știm nici noi, nici autoritățile locale din ce motive s-au răsculat, însă și autoritățile britanice cu care am vorbit astăzi au confirmat că nu au fost români cei care au dat foc autobuzul”, a spus Ștefania Banu pentru Antena 3 CNN.

Aceasta a explicat apoi motivul de la care românii din cartierul Leeds au început să protesteze violent.

„Dimineață, când am ajuns aici mai multe organizații românești, am stat de vorbă cu familia aproape 3 ore, să înțelegem tot ce s-a întâmplat și să auzim varianta lor. Apoi am avut întâlnire cu autoritățile britanice, de la membri în Parlament, consilieri, Consiliul Local și urmează acum să avem o altă întâlnire cu poliția. Concluzia noastră, ca și ONG-uri, este că s-a făcut o greșeală, a fost o eroare a asistentului social. Nu este vorba nicidecum despre copilași care au cerșit sau care au fost abuzați fizic de părinți.

Pur și simplu o soră și-a scăpat frățiorul din brațe, n-a vrut să spună nimic de frică și, până și-a făcut ea curaj să spună, doctorii de aici n-au înțeles de ce bebelușul avea rană la cap. Nu a fost nimeni agresat”, a explicat Ștefania Banu, reprezentantă a ONG-ului Roconnect.