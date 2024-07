Haos și violențe pe străzile din Leeds. Românii s-au bătut cu polițiștii, au răsturnat și incendiat mașini. De la ce a pornit totul

Scandal imens, într-un cartier din Anglia, între poliţiştii britanici şi mai mulţi români. Totul a început când angajaţii serviciilor sociale au încercat să ia cinci copii dintr-o familie de români. Toţi conaţionalii din cartier au ieşit în stradă şi au provocat o adevărată răscoală. Au reuşit chiar să răstoarne o maşină de poliţie și chiar au incendiat un autobuz.

Incidentele violente au izbucnit în zona Harehills din oraşul Leeds joi seară. În mai multe înregistrări de pe social media se pot vedea grupuri mari de oameni pe stradă. Într-una dintre ele se vede cum geamurile unei maşini de poliţie sunt sparte, înainte de a fi răsturnată.

„Răstoarnă mașina! Răstoarnă mașina! Răstoarn-o! Răstoarn-o! Rămâne în istorie! Să vină mascații de la București că și pe ăia-i dărâmăm”, se aude pe fundal vocea unui bărbat care vorbește în limba română.

În altă înregistrare, se vede cum o persoană dă foc unui autobuz, în timp ce alţi oameni aruncă în el cu diverse obiecte.

Wow... this is Leeds, people cheering and clapping through the violence against police last night. #Leeds #harehills pic.twitter.com/rwh6f93VVG

„Comunitatea română versus poliţia antirevoltă la Harehills, Leeds”, se menţionează într-o postare pe X care a adunat peste 200.000 de vizualizări.

„Serviciile sociale au luat cinci copii de la părinţii lor după ce un bebeluş de 7 luni a fost transportat la spital cu o rană la cap. Au atacat poliţia şi au dat foc la lucruri”, a mai postat jurnalistul Sulaiman Ahmed, alături de câteva scurte înregistrări, în care se poate vedea cum un autobuz este incendiat şi o maşină de poliţie atacată cu pietre.

Potrivit poliţiei, până acum nimeni nu a fost rănit, iar incidentele ar fi fost „instigate de o minoritate infracţională care vrea să distrugă relaţiile comunitare”, scru SkyNews și newsabplive, preluate de Agerpres.

Securitatea a fost sporită în zonă, în timp ce poliţia din West Yorkshire afirmă că se confruntă cu un incident grav şi că desfăşoară resurse specializate în menţinerea ordinii publice.

„Vrem să transmitem foarte clar că toţi cei responsabili vor răspunde deplin", a declarat poliţia din West Yorkshire, citată de Sky News.

This one sums it up for me most, total disdain for the police and third world violence in Leeds! @ArchRose90



pic.twitter.com/55EEkPNw2p