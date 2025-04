ITM face controale la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași după ce doi medici rezidenți au murit în condiții suspecte

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Iași s-a autosesizat și a deschis o anchetă, după ce doi medici rezidenți de la Spitalul „Sfântul Spiridon” au murit la două săptămâni distanță unul de celălalt. Mai mulți rezidenți, colegi cu doctorii morți, au scris pe rețelele sociale că au un program de muncă draconic, și că cel puțin unul dintre medicii decedați a lucrat chiar și când a fost foarte bolnav din cauza infecției cu COVID sau a gripei.

Șeful ITM Iași a declarat pentru Hotnews că instituția a mai primit plângeri privind încălcarea timpilor de lucru, dar de la alte spitale, nu de la cel la care lucreau cei doi medici.

„Ne-am autosesizat în urma relatărilor din presă. Am demarat procedura, urmăm pașii unui control de fond. Până în prezent nu am avut sesizări de la Spitalul Sfântul Spiridon. Am primit de la alte spitale plângeri privind încălcarea timpilor de lucru. În medie, primim o astfel de sesizare o dată la trei luni. Unele se confirmă, altele nu”, a declarat Costel Grojdea.

Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași sunt șocați după ce doi medici rezidenți la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie – George Ștefan Tilă, de 31 de ani, respectiv Emanuel-Mirel Luca, în vârstă de 28 de ani, au murit la interval de aproximativ două săptămâni.

Și ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a cerut verificări pentru a se stabili dacă există vreo legătură între cele două decese.

După moartea celor doi, mai mulți rezidenți din cadrul Institutului de Gastroenterologie și Hepatologie din Iaşi au postat pe rețelele sociale mesaje în care au scris că sunt suprasolicitați, iar programul de lucru nu este respectat. Mărturiile cutremurătoare ale unui rezident despre programul draconic din spital au impresionat numeroşi internauţi.

Șefa Institutului de Gastroenteorologie Iași, prof. dr. Anca Trifan, a precizat că întreaga instituție este marcată de această tragedie și a anunțat că va analiza în perioada următoare întreaga situație pentru a evalua încărcarea rezidenților și pentru a vedea ce se poate face pentru evaluarea stării acestora de sănătate.