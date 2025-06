Bucureştiul va putea fi ocolit complet pe autostradă, între A1 şi A2. Ultimul tronson din A0 Sud ar urma să fie inaugurat luni. Sursa foto: captură CESTRIN

Circulaţia pe autostrada A0 Sud ar putea fi deschisă luni, 30 iunie, iar astfel Bucureştiul va putea fi ocolit prin partea sudică pe autostradă, făcându-se astfel şi legătura de la autostrada A1 la autostrada A2 fără să mai fie nevoie de Şoseaua de Centură a Capitalei.

Potrivit secretarului de stat Ionel Scrioşteanu, care a avansat data de 30 iunie la începutul săptămânii într-o postare pe Facebook, a fost emisă notificarea din partea constructorului către CNAIR în vederea convocării Comisiei pentru Recepția la Terminarea Lucrărilor, iar astăzi de la ora 10.00 comisia începea procedura de recepție.

Tronsonul de aproape 18 kilometri care ar urma să fie inaugurat zilele următoare era ultimul neterminat din cele trei care alcătuiesc partea sudică a Autostrăzii A0.

Contractul pentru acest tronson a fost semnat cu Aktor în 2019 şi includea 12 luni de proiectare plus alte 30 de execuție. Potrivit Asociaţiei Pro Infrastructura, ordinul de începere aferent lucrărilor a venit în 25.10.2021, ceea ce înseamna că termenul de finalizare era aprilie 2024. Au urmat alte câteva termene ratate în 2025, ultimul fiind 15 iunie.

Autostrada A0 Centura Bucuresti are o lungime de 100,7 kilometri şi este împărţită în trei loturi sudice şi patru nordice. Partea de sud are 50,9 kilometri, iar partea de nord are 49,8 kilometri.

Din partea sudică, au fost inaugurate complet loturile A2-Jilava (2024), Jilava-DN6 (2024) şi urmează DN6-A1.

În partea de nord a fost deschis lotul DN1-DN2 (complet în 2024), iar lotul DN2-DN3 a fost inaugurat parţial. Mai sunt în lucru loturile DJ601-DN1, cu termen în 2026, şi DN3-A2, cu termen în 2025.