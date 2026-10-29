Avioanele HiSky nu vor mai zbura în România de la 1 noiembrie. Romatsa a sistat serviciile de trafic aerian

1 minut de citit Publicat la 13:20 29 Oct 2026 Modificat la 13:56 29 Oct 2026

ROMATSA a notificat operatorul aerian HiSky cu privire la sistarea serviciilor de trafic aerian. Sursa foto: Profimedia Images

Romatsa a notificat operatorul aerian HiSky cu privire la sistarea serviciilor de trafic aerian, de la 1 noiembrie, ceea ce înseamnă că aeronavele companiei nu vor mai putea zbura în România, potrivit unui document consultat de Antena 3 CNN.

Notificarea vine după ce au circulat informații potrivit cărora operatorul s-ar confrunta cu probleme financiare grave, în contextul dificultăților despre care se vorbește și în cazul altor companii aeriene din România.

Măsura va intra în vigoare la 1 noiembrie 2026, ora 00:00, ora locală a României, și va viza toate aeroporturile de pe teritoriul țării.

Potrivit notificării Romatsa, serviciile de navigație aeriană de terminal vor fi reluate după achitarea integrală a datoriilor restante sau garantarea acestora în totalitate, precum și după îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de legislație.

Motivul suspendării serviciilor de trafic aerian

Măsura are la bază existența unor datorii restante în valoare totală de 6.835.179 de lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate pentru serviciile de navigație aeriană de terminal prestate în perioada martie-august 2026, precum și nerespectarea angajamentelor de eșalonare a plăților, negociate și asumate de HiSky Europe SRL la 14 iulie 2026.

Notificarea face referire la contractul încheiat între Romatsa și operatorul aerian, în special la prevederile care permit suspendarea sau încetarea prestării serviciilor în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

Romatsa precizează că serviciile vor fi reluate după achitarea integrală a obligațiilor restante sau garantarea acestora în totalitate, precum și după îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de legislația aplicabilă și de documentele contractuale.

Notificarea a fost transmisă și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Autorității Aeronautice Civile Române, Companiei Naționale Aeroporturi București și Asociației Aeroporturilor din România, pentru informarea acestora și, după caz, adoptarea măsurilor care intră în atribuțiile lor legale.

Decizia vine în contextul dificultăților operaționale cu care se confruntă și alte companii aeriene românești. Compania AnimaWings a anunțat că va retrage treptat din operare aeronavele Airbus A220-300 începând cu 29 septembrie 2026, după ce defecțiunile repetate au făcut ca acestea să fie indisponibile pentru perioade îndelungate. Compania a cerut toamna aceasta intrarea în insolvență, însă Tribunalul București a respins solicitarea, decizia nefiind definitivă.

De asemenea, compania aeriană românească Dan Air a depus, în octombrie, la Tribunalul Ilfov cererea de intrare în insolvență. Dosarul a fost depus și înregistrat la Secția I Civil a Tribunalului Ilfov, la data de 22 octombrie 2026 și deocamdată nu a fost stabilit un termen de judecată.