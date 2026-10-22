Încă o companie aeriană românească a cerut intrarea în insolvență, după Animawings. Dan Air a depus dosarul joi

1 minut de citit Publicat la 16:20 22 Oct 2026 Modificat la 16:37 22 Oct 2026

Compania aeriană Dan Air a solicitat intrarea în insolvență FOTO: Facebook/ Dan Air

Compania aeriană românească Dan Air a depus, joi, la Tribunalul Ilfov cererea de intrare în insolvență, potrivit Boardingpass.ro, solicitând astfel protecție împotriva creditorilor.

Dosarul a fost depus și înregistrat la Secția I Civil a Tribunalului Ilfov, la data de 22 octombrie 2026 și deocamdată nu a fost stabilit un termen de judecată.

Și Animawings, compania aviatică fondată de frații Pandel, a cerut toamna aceasta intrarea în insolvență, însă Tribunalul București a respins solicitarea, decizia nefiind definitivă.

Compania Dan Air operează zboruri comerciale regulate pe câteva rute aeriene de la aeroportul Otopeni și aeroportul „George Enescu” din Bacău.

Reprezentanții companiei aeriene spun că programul de zbor nu va fi afectat de intrarea în insolvență.

Dan Air a fost prima companie aeriană din Uniunea Europeană care a lansat zboruri regulate spre Siria după căderea fostului regim de la Damasc.

De asemenea, compania aeriană mai operează cu un avion zboruri pentru compania aeriană siriană Fly Cham, cu bază operațională la aeroportul din Damasc (Siria).

În anul 2025, Dan Air a raportat o cifră de afaceri de 224,2 de milioane lei, avea un număr mediu de 37 de angajați și a revenit pe profit după un an de pierderi, raportând un rezultat pozitiv de 11,6 milioane lei.

Datoriile companeiei erau de 126,3 milioane lei, în creștere de la cele 90 de milioane de lei din 2024.

Dan Air nu figura la finalul lunii iunie 2026 cu datorii față de bugetul de stat, conform datelor oficiale raportate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).