Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență a companiei AnimaWings

Reprezentanţii companiei susţineau că structura financiară a AnimaWings este temporar blocată. Foto: AnimaWings / Facebook

Tribunalul Bucureşti a respins, miercuri, cererea depusă de compania aeriană AnimaWings privind intrarea în insolvenţă. Reprezentanţii companiei susţineau că structura financiară a AnimaWings este temporar blocată, iar accesarea protecţiei oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligaţiilor şi continuarea activităţii companiei, scrie Agerpres.

„În baza art.67 alin.2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenţei. Disjunge cererile creditorilor Uplift Airport Services SRL, Gligor Ioana Anca, Banca Transilvania SA, Eurospeed SRL, Stegerean Andreea, Vitrina Advertising SRL, RA Aeroportul Oradea, RA Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava, RA Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav, ROMATSA SA, Trend Career Center SRL, Badger Claim SRL, Settlepoint SRL, Aeroportul Internaţional Craiova, Aeroportul Internaţional Sibiu, Aeroportul Arad, SN Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia SA, Eurogenetic SRL, Kronaero Ground Services SRL, SCA Dumitru şi Asociaţii, Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, Air Claim SA, Skycop.Com UAB, Blue Air Technic SRL, CN Aeroporturi Bucureşti SA şi acordă termen pentru soluţionarea acestora la data de 11.11.2026, ora 11:00.

Citează creditorii Uplift Airport Services SRL, Stegerean Andreea, Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, CN Aeroporturi Bucureşti SA cu menţiunea de a achita taxa de timbru de 200 lei, sub sancţiunea anulării cererii. Citează debitoarea cu copie cereri şi înscrisuri. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare”, se arată în decizia tribunalului.

Cererea de intrare în insolvenţă a fost depusă de AnimaWings pe 30 septembrie, cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecţie necesar pentru continuarea activităţii, stabilizarea operaţiunilor şi restructurarea obligaţiilor într-o manieră sustenabilă.

Reprezentanţii companiei susţineau că structura financiară a AnimaWings este temporar blocată, iar accesarea protecţiei oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligaţiilor şi continuarea activităţii companiei.

Conform portalului instanţelor de judecată, pe lista creditorilor se află Banca Transilvania, ROMATSA, mai multe SRL-uri şi persoane fizice, dar şi nouă aeroporturi din ţară.

Compania aeriană AnimaWings, care este deţinută de fraţii Cristian şi Marius Pandel, fondatorii Christian Tour, a decis să scoată treptat din operare aeronavele Airbus A220-300 din flotă începând cu data de 29 septembrie 2026, din cauza unor probleme tehnice repetate care au făcut ca aceste avioane să fie indisponibile pentru perioade lungi.

Pe 1 octombrie, compania a suspendat temporar toate zborurile pentru reorganizarea planurilor de zbor, după ce a anunţat iniţierea procedurii de reorganizare judiciară pentru protejarea şi continuarea activităţii.