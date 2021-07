Un avion militar cu 92 de pasageri s-a prăbuşit în sudul Republicii Filipine

Până în prezent, 40 de persoane au fost scoase din aparatul în flăcări, un C-130, care s-a prăbuşit în timpul manevrelor de aterizare pe insula Jolo, în provincia Sulu, a declarat, pentru AFP, generalul Cirilito Sobejana.

Victimele au fost duse la spital. Oficialul filipinez a adăugat că speră ca şi alte persoane să mai poată fi salvate.

Agenţia dpa, care îl citează tot pe şeful armatei, relatează că avionul C-130 transporta trupe şi cinci vehicule militare când a ratat pista de aterizare şi s-a prăbuşit "în timp ce încerca să capete din nou altitudine". Majoritatea pasagerilor abia încheiaseră pregătirea militară de bază şi erau desfăşuraţi la Mindanao (sud).

Ministrul apărării, Delfin Lorenzana, a declarat pentru Reuters că, potrivit informaţiilor pe care le are, avionul transporta de fapt 92 de persoane, inclusiv trei piloţi şi cinci membri ai echipajului.

Numeroase persoane au primit recent instrucţie militară de bază şi au fost trimise pe insula Mindanao în cadrul unei forţe operaţionale comune de luptă împotriva terorismului în această regiune cu majoritate musulmană.

Armata este foarte prezentă în sudul Filipinelor, din cauza implantării organizaţiei islamiste Abu Sayyaf, considerată drept grupare teroristă de către Washington. Abu Sayyaf este formată dintr-o reţea de militanţi cărora le sunt atribuite atentate teroriste sângeroase şi răpiri de turişti străini şi misionari creştini.

