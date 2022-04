Avocatul Elenei Udrea, detalii de ultimă oră despre procedura de apărare: "A fost îngrozită de această nedreptate"

Elena Udrea se află în instanța din Bulgaria, acolo unde este deja audiată de autorităţile bulgare.

În iunie 2018, Elena Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare, pentru luare de mită şi abuz în serviciu, de către Înalta Curte de Casație şi Justiţie, în dosarul Gala Bute.

Aceasta a introdus atunci două căi extraordinare de atac: recurs în casație și contestație în anulare.

Acum, Elena Udrea se întoarce din nou la închisoare. Judecătorii de la Instanța Supremă i-au respins joi contestația în anulare formulată la decizia de condamnare în dosarul Gala Bute, care prevedea 6 ani de închisoare pentru fostul ministru al Turismului.

Avocatul Veronel Rădulescu a precizat care este procedura de apărare în cazul Elenei Udrea.

"Ieri s-a pronunțat respingerea contestației în anulare. Decizia de condamnare a fost pronunțată în urmă cu trei ani în dosarul Gala Bute.

Am vorbit foarte puţin la telefon ieri şi am discutat de o altă cale de atac extraordinară pe care o avem pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiţie, unde eu sunt avocat în cauză, respectiv despre recursul în casație care are termen în mai", a spus avocatul Elenei Udrea.

Întrebat dacă aceasta a discutat sau a avut intenția de a pleca din ţară, avocatul Elenei Udrea a precizat:

"Nu, nici vorbă de aşa ceva. Nici nu cred că a avut o asemenea intenție. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Oricum nu cred că se aștepta nimeni la o asemenea decizie.

Nici eu nu mă așteptam, pentru că din punctul meu de vedere este din sfera Constituției României, din sfera Statului de Drept consimțit prin Constituția ţării noastre.

"A fost îngrozită de această nedreptate"

Şi, probabil, când a simțit că lucrurile sunt în neregulă şi se încalcă inclusiv Constituția, numai pentru a o aduce pe doamna Udrea într-un penitenciar, atunci poate şi-a dat seama că este o situaţie atipică ce poate îngrozi pe oricine.

Nici măcar nu am luat în calcul că Înalta Curte o să dea o asemenea decizie nedreaptă, în condițiile în care în toate celelelate dosare se pronunțase pe admiterea contestației şi rejudecarea cazurilor. Doar la dumneaei s-a întâmplat aşa ceva. A fost îngrozită de această nedreptate.

Aş reaminti faptul că dumneaei când a părăsit ţara era un cetăţean liber fără niciun soi de restricție din partea vreunei autorități. Putea să plece când dorea unde dorea. De ce a făcut-o? Poate de teama acestei decizii, poate dintr-un alt motiv personal.

"Această decizie deschide o cutie a Pandorei şi poate crea haos în justiția din România"

Eu am observat în dezbaterile din media că oamenii privesc acest caz în mod personal. Eu vreau să vă spun că dincolo de persoana doamnei Udrea, Înalta Curte de Casație şi Justiţie a pronunțat o decizie care încalcă deciziile Curţii Constituționale şi Constituția României.

Mie mi se pare că această decizie deschide o cutie a Pandorei şi dacă se va rostogoli va ajunge la un haos în justiția din România, pentru că oricare instanţă din ţară poate să ne socotească şi să nu aplice deciziile Curţii Constituționale. Şi atunci sistemul de drept din România rămâne fără niciun fel de predictibilitate ", a precizat avocatul Elenei Udrea la Antena 3.

Elena Udrea s-a prezentat astăzi la instanța de judecată din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul în care se discută mandatul de extrădare emis de statul român pe numele fostului ministru.

Elena Udrea a fost adusă de polițiști într-o sală de judecată din Bulgaria, țară în care a fost reținută ieri de autorități în timp ce încerca să treacă granița spre Grecia la Kulata.

Elena Udrea a fost surprinsă de o echipă Antena 3 la intrarea și ieșirea din sala de judecată, unde a stat în jur de 30 de minute. Avocatul ei a declarat că procesul a fost amânat până mâine pentru că nu există un translator la instanță: „Nu a spus nimic pentru că nu sunt documente.

Nu au fost traduse. Nu avem translator din română în bulgară și acesta este motivul pentru care cazul s-a mutat pentru mâine. Nimeni din instanță nu vorbește limba română.”

Autoritățile bulgare au transmis că dacă judecătorul va hotărî ca Elena Udrea să fie extrădată, aceasta ar trebui să revină în țară în termen de 10 zile.