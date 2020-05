Avocatul polițistului reținut pentru mita de un milion de euro: Mi se pare inuman, o exagerare. Fondul cauzei doar se pipăie

”Litera și spiritul legii, când avem o ordonanță militară, stare de urgență, în care ni se spune să stam arestați la domiciliu, fără mandat de arestare, când toată lumea stă în casă, să soliciți arestarea preventivă într-un loc de detenție pbulică în care clar sunt condițiile pe care le știm, mi se pare din punct de vedere uman, inuman.

Mi se pare o exagerare, din punct de vedere uman. Nu vorbest pe Cod, noi am formulat contestație. Eu nu am spus că e vinovat, nici că nu e vionvat. Nu am vorbit despre fondul cauzei, doar se pipăie.

Nu cunosc dacă are o situație proastă financiar, dar dacă acest lucru ar fi real asta demonstrează că nu e vorba de un polițist corupt, altfel ar fi avut bani”, a spus avocatul polițistului.