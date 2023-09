Avocatul patronilor staţiei GPL de la Crevedia: "Am fost luaţi din stradă. Nimeni de la Parchet sau organele de urmărire nu ne-au sunat"

Avocatul patronilor stației GPL din Crevedia a semnalat că clienții săi au fost reţinuţi fără a fi anunţaţi, iar calitatea de inculpați ar fi fost dezvăluită prima data în presă apoi în camera de anchetă. "Deci prima mea grija este să consult media şi o să aflu din biroul de ancheta de ce am ajuns acolo", a spus acesta.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Patronii stației GPL din Crevedia au fost reținuți marți seara de procurori. Aceștia sunt acuzați de distrugere din culpă, după exploziile în lanţ în urma căreia au murit cinci persoane şi alte 56 au fost rănite.

Întrebat ce poate declara despre actul de urmărire penală, avocatul patronilor GPL de la Crevedia a spus că prima data a aflat din presă apoi în camera de anchetă. Avocatul a mai subliniat că nu a fost sunat nici de Parchet nici de vreun organ de urmărire penală deşi la dosar acesta ar fi depus cereri prin care anunța că clienții săi sunt gata să se prezinte în caz că sunt chemaţi.

"În timp ce eram la proceduri în camera de anchetă şi ni s-a adus la cunoștință calitate de suspecți şi reţinerea în această calitate, în condițiile în care eu reprezint cei doi asociați ai firmei cât şi societatea lor Flagas, am ajuns să cunosc din camera de ancheta după ce s-au făcut aceste proceduri, din media accesând telefonul despre un comunicat de presă în care era prezentată situaţia cu cei doi clienți ai mei, nu suspecți, în calitate de avocat ales, ci în calitate de inculpați şi aflam eu ca avocat tot din comunicatul integral al Parchetului General că cel de-al treilea client al meu, adică societatea a fost şi ea pusă sub urmărire penală. Şi uite cum am ajuns eu sa aflu din comunicate de presă din media.

Vreau să vă mai spun că depusesem la dosar şi delegație pentru aceste trei persoane şi depusesem cerere prin care indicam toate datele de contact cu arătarea împrejurării că ne vom prezenta imediat ce vom primi un telefon. Azi ne găseam cu toții împreună, nu am avut niciun apel ratat.

Nu ne-a sunat nimeni de la Parchet sau organele de urmărire penală şi eram așteptați jos. S-a dorit acest scenariu extraordinar care a fost pus în operă, ca în loc să venim la un simplu telefon a trebuit să aflați dvs presa pe sursă şi noi cei din urmă fiind luați din stradă. Deci prima mea grija este să consult media şi o să aflu din biroul de ancheta de ce am ajuns acolo.

Indiferent de aceste circumstanțe şi împrejurări angajamentul nostru rămâne luat şi oamenii din Crevedia care au avut de suferit, trebuie să ştie că în continuare că noi cu aceeași voinţă urmărim să le fie reparate toate pagubele", a spus avocatul patronilor stației GPL.