Avocatul Poporului cere explicații pentru lipsa apei calde și căldurii în București: "Este o chestiune de sănătate publică"

"Avocatul Poporului a luat cunoștință din numeroase articole de presă despre lipsa apei calde și a căldurii în toate sectoarele din București.

Având în vedere că problema lipsei apei calde și a căldurii reprezintă o chestiune de sănătate publică, mai ales că România se confruntă cu lupta împotriva virusului COVID-19.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu încă din data de 9 decembrie 2020. Astfel, au fost efectuate demersuri la toate primăriile de sector, precum și la Primăria Municipiului București, pentru a ne comunica măsurile imediate dispuse, în vederea asigurării condițiilor de trai normale, în case în această iarnă, întrucât anotimpul rece s-a instalat deja.

Rezultatele demersului nostru vor fi făcute publice.", arată Avocatul Poporului într-un comunicat publicat marți.

Această funcție este ocupată pe un mandat de 5 ani începând, din luna iulie a anului trecut, de Renate Weber.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan a anunțat vineri, într-o conferință de presă susținută la Guvern, că săptămâna aceasta bucureștenii ar trebui să aibă apă caldă și căldură la parametri normali. Cu toate acestea, mii de apartamente din Capitală stau încă neîncălzite.

Acum sunt 4.000 de blocuri din Municipiul București care suferă și soluția nu pare a fi la îndemână și vă spun și de ce. Cauza este lipsa de investiții la CET-uri care aparțin de Ministerul Energiei și de Guvern. Din păcate nu s-a investit în ele, sunt foarte vechi, sunt piese chiar și de 50-60 de ani. O turbină buclucașă este cauza frigului din apartamente în acest moment.

Oricât am vrea să fim de ironici și de simpatici, apropo de postarea domnului Dan, nu cred că semăn cu o turbină de CET. De ce nu vine sincer, în fața populației, să spună nu sunt eu de vină ca primar, nu avem o avarie, deci nu am eu ce să fac cu Termoenergetica, fostă RADET. Este o problemă la Ministerul Energiei care țin de Guvern, practic, nu s-a făcut ceea ce trebuia peste vară, și anume, acele revizii care erau doar pe hârtie, dar în fapt, nu s-au înlocuit toate piesele. Din cauza unei turbine stă atât de multă lume în frig și nu are apă caldă.

preferă să dea vina pe mine, oricum nu îl mai crede nimeni, în loc să spună adevărul și anume, că nu este el, acum pe moment vinovat, că nu e o avarie pe care o piate regla Termoenergetica, ci este vorba, despre CET-uri, ce nu țin de Primărie. De atfel, i sa spus foarte clar de către specialiși. Vedeți că această problemă nu este pe partea termică, ci este pe partea electrică, deci nu are vină Termoenergetica. Dumnealui vrea să apere Guvernul și se înfundă până la urmă pe domnia sa'', i-a transmis Gabriela Firea lui Nicuşor Dan, în exclusivitate la Antena 3.