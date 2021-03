Avocatul Poporului intervine după dezvăluirile Antena 3 privind pacienții imobilizați și sedați în secțiile ATI

"Am solicitat Ministerului Sănătății un punct de vedere cu privire la necesitatea ca, la nivelul tuturor unităților spitalicești să existe o procedură unitară de contenționare (fixare prin imobilizare, n.r.) a persoanelor, altele decât cele cu afecțiuni psihice.

În România, din păcate, există legislație și proceduri în acest sens doar pentru persoanele cu afecțiuni psihice.

Pentru alte categorii de pacienți nu există astfel de prevederi. Spitalele își fac propriile proceduri. Firesc ar fi să existe o procedură unitară de contenționare: în ce cazuri se face, cine dispune contenționarea, pe ce perioadă, la ce intervale se face observația pacientului.

Pe acest subiect am cerut punctul de vedere al Ministerului Sănătății", a spus Renate Weber la Antena 3.

Ea a estimat că atunci când se invocă relele tratamente aplicate pacientului trebuie evaluat fiecare caz în parte și a arătat că în ceea ce privește eventualele vinovății, în cazul de la Sibiu s-au sesizat instituțiile abilitate: Parchetul și Corpul de Control al Ministerului de resort.

O fostă asistentă care a lucrat în secția ATI COVID a Spitalului de Urgență din Sibiu confirmă că bolnavii erau legați și sedați, chiar dacă sufereau de insuficiență respiratorie.

"În prima zi în care am intrat în acel modular, pe zona roșie, am rămas foarte uimită și de-a dreptul șocată. Pentru că am văzut acolo cum se omoară oameni prin sedare. Mergeau seringile automate de sedare.

Doar erau câțiva pacienți puțin mai bine, cu respirație puțin mai bună, singuri în salon, dar se aștepta și la acei pacienți să le pună sedare într-un final. Pentru că seringile cu sedare se încărcau înainte să se termine celelalte seringi puse deja, toata lumea avea o problemă: de ce nu încărcăm seringile cu sedare?!

Într-una din zile am prins seringile cu sedare la unii bolnavi, mergeau de ceva vreme, de o oră să zic, nu era nevoie în 4 ore, cât am stat eu în zona roșie, să încarc seringa urmatoare cu sedare.

Când s-a preluat schimbul, a venit colega si m-a certat de ce nu am încărcat seringa cu sedare. Și am zis: eu nu am încărcat-o pentru că în seringa asta mai este, fix exact pentru o oră cât să meargă sedarea. Și spune: Tu trebuie să încarci sedarea, pentru că dacă se trezește bolnavul? Și atunci am stat și m-am gandit: Doamne, dacă s-ar trezi vreun bolnav de aici, dacă ar spune cât a pătimit și cât a fost de chinuit, cred ca ne-ar închide pe toți!", povestește asistenta.

