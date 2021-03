”Am văzut cum se omoară oameni prin sedare! Dacă s-ar trezi vreun pacient și ar povesti, ne-ar închide pe toți!” Noi mărturii despre Spitalul Sibiu

"În prima zi în care am intrat în acel modular, pe zona roșie, am rămas foarte uimită și de-a dreptul șocată. Pentru că am văzut acolo cum se omoară oameni prin sedare. Mergeau seringile automate de sedare.

Doar erau câțiva pacienți puțin mai bine, cu respirație puțin mai bună, singuri în salon, dar se aștepta și la acei pacienți să le pună sedare într-un final. Pentru că seringile cu sedare se încărcau înainte să se termine celelalte seringi puse deja, toata lumea avea o problemă: de ce nu încărcăm seringile cu sedare?!

Într-una din zile am prins seringile cu sedare la unii bolnavi, mergeau de ceva vreme, de o oră să zic, nu era nevoie în 4 ore, cât am stat eu în zona roșie, să încarc seringa urmatoare cu sedare.

Când s-a preluat schimbul, a venit colega si m-a certat de ce nu am încărcat seringa cu sedare. Și am zis: eu nu am încărcat-o pentru că în seringa asta mai este, fix exact pentru o oră cât să meargă sedarea. Și spune: Tu trebuie să încarci sedarea, pentru că dacă se trezește bolnavul? Și atunci am stat și m-am gandit: Doamne, dacă s-ar trezi vreun bolnav de aici, dacă ar spune cât a pătimit și cât a fost de chinuit, cred ca ne-ar închide pe toți!", povestește asistenta.

Mărturia cadrului medical vine după ce, luni, un al fost angajat al spitalului făcea dezvăluiri cutremurătoare despre secția ATI. Sub protecţia anonimatului, fostul angajat a spus că pacienţii erau legați de paturi, sedați și intubați chiar și când nu era nevoie, doar pentru liniștea medicilor și asistentelor.

”Se întâmplă. Din cauza CPAP-ului, inspirul și expirul omului nu se activează, nu mai are aer și omul se asfixiază și devine agitat. Când devine agitat, îl sedează. Au fost cazuri când din disperare că rămân fără aer, au devenit agitați și și-au rupt branulele, legăturile. Dar de aici, să-i sedezi până la moarte, să-i răstignești ca pe vite și să-i legi de paturi e cale lungă. În plus, pe toți îi pun pe poziția pe spate, care poziție pe insuficiență respiratorie poate fi letală.

Tu nu intri în ATI să mori, intri acolo să poți fi intubat, dacă e cazul, să poți lua altfel de tratamente, un CPAP. Dar dacă nici aceste aparate nu sunt setate, atunci tot nu primești nimic, începi să te desaturezi. Te agiți, dar ei tot nu-ți dau aer, îți dau sedative. Iar de acolo nu și-a mai revenit nimeni. Când văd sacul ăla negru cu fermoar îmi crește pulsul și tensiunea, brusc. Într-o lună, la câți bolnavi au ajuns acolo, doar trei au plecat. Au avut aparținători și s-au interesat de ei”, spunea acesta.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu au transmis că acuzațiile prin care se afirmă că decesele unor pacienți au fost cauzate de deficiențe terapeutice trebuie dovedite prin probe și analizate de către persoanele care înțeleg procedurile medicale de specialitate, nu prin prisma unor sesizări anonime.

În acest context, conducerea SCJU Sibiu s-a autosesizat și va demara o anchetă cu privire la activitatea secției ATI-Covid, pentru a identifica și remedia eventualele probleme.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a solicitat, luni, demararea unei anchete de către o echipă formată din reprezentanți ai Corpului de Control al ministrului și Inspecției Sanitare de Stat.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Ion Veștemean, a declarat, luni, pentru Mediafax, că a fost înregistrat un dosar penal pentru omor în cazul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

