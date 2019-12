Avocatul soților Ceaușescu și procurorul care s-a ocupat de procesul lor, confruntare dură la Sinteza Zilei. "La acea crimă politică, noi am fost singurii teroriști că am împușcat doi oameni fără probe. Ăsta e adevărul"

Generalul Constantin Lucescu, avocatul lui Nicolae Ceaușescu, a vorbit la "Sinteza Zilei" despre procesul și execuția soților Ceaușescu, de pe 25 decembrie 1989.

"Am fost niște oameni care am fost martori ai istoriei fără să fim invitați la masa istoriei, dar hai să spunem adevărul și să terminăm cu minciuna".

Procurorul care s-a ocupat de procesul soților Ceaușescu, generalul Dan Voinea, și avocatul acestora, Constantin Lucescu, s-au contrazis la Antena 3 în privința modului în care a decurs procesul care a dus la asasinarea lor.

"Rechizitoriul nu se scrie pe picior. Eram împreună și apoi eu am plecat după ce l-a adus pe Ceaușescu. Am stat la pledoarie și apoi am ieșit. Am participat toți cu câte o idee.

Nu putem pleca cu o minciună înainte. Am menționat că la acel "proces", că n-a fost niciun proces, a fost o crimă politică... La acea crimă politică, noi am fost singurii teroriști că am împușcat doi oameni fără probe. Ăsta e adevărul".

Dan Voinea - Hai să-ți spun ce e cu dosarul. În data de 25, știi foarte bine, se închidea anul statistic.

Constantin Lucescu - Uiți că am fost președintele Tribunalului. Eu nu vă mai țineam dosarele ca să nu-mi încalc statistica. E altceva.

Dan Voinea - Da, dar după 25 se închidea statistica și mi-a întregisrat dosarul pe următorul an.

Constantin Lucescu - E fals și uz de fals. Într-un proces istoric, daca vrei să-l contest ca proces, eu nu-l contest ca proces.

Dan Voinea - Măsoară-ți cuvintele că nu ai dreptate. Înregistrarea dosarului nu am făcut-o eu, ci serviciul de secretariat al Parchetului.

Constantin Lucescu - Am fost chemați pentru doi teroriști. Cum ați făcut rechizitoriul dacă nu știați numele teroriștilor?

Dan Voinea - Păi acolo am aflat. Mi s-a spus la Ministerul Apărării ce avem de făcut. Tu spui de un fals. E vorba de statistică. Eu am cerut explicații. În afară de numărul pe care l-ai văzut tu pe dosar, sunt și mandatele de arestare. Pe alea le-am făcut pe genunchi? Am mers la Târgoviște cu mandate de arestare la mine. Sunt la dosar.

Constantin Lucescu - Jură cu mâna pe inimă și pe suflet în fața lui Dumnezeu că ceea ce spui acum e adevărat.

Dan Voinea - Da, e adevărat.

